Ungheria, Brasile, Romania, ma non solo: ecco chi adotta più cani nel mondo

Il cane è notoriamente il migliore amico dell’uomo. Chiunque abbia un quattro zampe sa quanto affetto sia capace di dargli e quante gioie possa regalargli non appena lo vede arrivare, quando giocano insieme o anche nei momenti in cui percepiscono la sua tristezza. In tutto il mondo, i cani sono riconosciuti come gli animali da compagnia per antonomasia e a ogni latitudine troviamo qualcuno che non può farne a meno, a prescindere dal colore della pelle e dalla forma degli occhi.

Sulla rivista "Archeological and Anthropological Sciences", nel marzo 2020, era stato pubblicato uno studio realizzato da alcuni storici dell’Università di Granada dopo che in un sito archeologico collocato nel Sud della Spagna erano stati rinvenuti i resti di cani di piccola stazza che risalirebbero a 2mila anni fa. Secondo gli accademici, ciò starebbe a significare che già all’epoca gli animali venivano affiancati agli esseri umani nelle loro attività, inizialmente per la caccia dato che erano molto simili ai lupi, ma poi con l’Impero romano divennero degli esemplari da addomesticare anche per il solo piacere di godere della loro compagnia.

Negli Stati Uniti ci sono circa 76 milioni di cani e il governo centrale insieme agli esecutivi dei singoli Stati ha investito molto negli incentivi finalizzati all’adozione degli amici a quattro zampe che vanno dalle assicurazione sanitarie fino alla realizzazione di parchi solo a loro dedicati. In Brasile, circa il 50% della popolazione ha adottato un loppide e un’indagine statistica ha rivelato che ove i brasiliani non riescano a coronare il sogno di diventare genitori, propendono per la convivenza con un cane. Anche la Cina ha una popolazione canina non indifferente e anche qui, come in Brasile, è consuetudine portare a casa un cane se non si ha un bebé da cullare.

In questa classifica, si guardano le percentuali dei padroni di cani in rapporto alla popolazione in ogni singolo Paese. Al primo posto c’è l’Ungheria con il 27,57% di abitanti con un cane, mentre a seguire ci sono i brasiliani con un 25,04% di loro che ha un cane. La medaglia di bronzo va all’Australia dove ad avere un quattro zampe è il 23,83%, mentre la medaglia di legno va alla Romania con il 21,09%. L’Italia è 15esima con il 14,78% di amanti dei cani.

In Africa, per nessun Paese a eccezione della Namibia, non ci sono dati su quanti sono i possessori di cani.