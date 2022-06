Il terremoto a Pornhub e l'oro di Napoli: le sette parole della settimana

Google usa i numeri per costruire le classifiche delle sue ricerche. Noi vogliamo usare un criterio diverso: la poesia, l'arte, insomma la bellezza. E queste sono le parole più belle di questa settimana.

Cronaca internazionale: il terremoto di Pornhub.

Si rimescolano le carte della geopolitica, le grandi potenze cercano nuovi equilibri. Era naturale che anche il potere più forte del mondo venisse investito da questa ondata di cambiamento. Infatti i vertici di Pornhub sono stati azzerati. Speriamo non finisca come con il gas russo.

Cronaca interna: parla corsivo o taci

A che serve imparare lo spagnolo, il russo o il cinese? Per parlare con gli adolescenti oggi bisogna imparare a parlare in corsivo. Che poi non è altro che un sistema tipo quello farfallino, che invece delle ripetizioni strascica qualche verso e una cantilena. Prepariamoci ad accogliere nelle orecchie sempre più spesso frasi biascicate tipo: “amioeee apë?”.

Economia: l'oro di Napoli sta nella pizza

Dopo secoli di leggende che si rincorrono sulla città partenopea e il suo famoso oro, finalmente il mistero è stato svelato: l'oro di Napoli sta nella pizza. Che deve costare più di un'aragosta. E che alla fine non è napoletana. Parola di Flavio Briatore.

Spettacolo: i pirati di Disneyland

A Disneyland è partita una nuova polemica contro Johnny Depp, dopo che la sua immagine come Jack Sparrow è stata proiettata nel parco. Walt Disney era accusato di simpate naziste, e il suo nome è ancora lì, metà delle starlette nate lì ha sconfinato nell'intrattenimento per adulti, ma le polemiche coinvolgono solo Depp. Questo neopuritanesimo selettivo americano potrebbe anche restare oltreoceano.

Arte e letteratura: Enrico Ruggeri contro il politicamente corretto

Non sono (ancora) molti gli artisti italiani che si sono schierati contro la deriva del woke e del politicamente corretto. Enrico Ruggeri è uno dei pochi che, non da ora, ne ha capito le trappole. Ne ha parlato recentemente in un'intervista. L'arte ci salverà?

Sport: il salvataggio del biliardino

Sembrava che la mostruosa macchina della burocrazia e delle tasse fosse riuscita a ingoiare anche il calciobalilla o biliardino con le solite armi di balzelli e pratiche burocratiche. Poi, dopo l'esplosione della notizia, i monopoli dello Stato hanno fatto dietrofront e pare che si possa continuare a giocare in spiaggia. Almeno per ora.

Tecnologia e scienza: sopravvive solo chi sta a galla

Alle Maldive nascerà una città galleggiante che potrà ospitare fino a 20.000 persone e sarà pronta tra il 2024 e il 2027. La tecnologia si adatta ai cambiamenti climatici, vince l'evoluzione. Perché alla fine sopravvive solo chi è capace di stare a galla.

Le ricerche di Google Trends

Per la cronaca, negli ultimi sette giorni tra i principali termini ricercati secondo Google Trend ci sono stati: Suarez, Chi vuole sposare mia mamma, Sfera Ebbasta, Di Maio, Wonder, Classifica F1.