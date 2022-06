Il pene delle donne e la fine dello schwa: le sette parole della settimana

Google usa i numeri per costruire le classifiche delle sue ricerche. Noi vogliamo usare un criterio diverso: la poesia, l'arte, insomma la bellezza. E queste sono le parole più belle di questa settimana:

Cronaca internazionale: il pene delle donne

Un tempo si dibatteva del sesso degli angeli, oggi il Labour inglese si divide in un dibattito intorno alla domanda: “le donne possono avere il pene?”. Nel buio della woke culture presto sorgeranno altre domande, come “un gatto può abbaiare?” o “un cellulare può avere radici?”. Sorridiamo di tutto questo, perché tanto si tratta solo di un brutto sogno. L'alba ci troverà svegli.

Cronaca interna: viva le rughe

Hanno serpeggiato voci di dimissioni di Papa Francesco dovute agli acciacchi dell'età. E lui, forse anche in risposta, ha citato Anna Magnani, che chiedeva ai truccatori di non nasconderle le rughe, perché aveva impiegato tanti anni per averle. Qualche chirurgo estetico avrà sbuffato, ma noi continuiamo a sorridere, con rughe felici che ci germogliano sul viso.

Economia: il corpo elettrico

Nel 1855 Walt Whitman scriveva “Canto il corpo elettrico”, immaginando che la ricarica avvenisse grazie all'anima. Nel 2022 l'Unione Europea decide di cantare il carro elettrico e di far diventare obbligatorie le auto elettriche. Il problema è che non si caricano semplicemente grazie all'anima. I poeti sognano sempre prima degli altri. Ai quali si chiede solo la fantasia di rendere i sogni reali. Continuiamo a sorridere.

Spettacolo: il peso specifico della celebrità

L'Italia si è infiammata intorno a una foto di Vanessa Incontrada, ritratta al mare con qualche chilo in più di quelli che ricordavamo. Proprio mentre invece sul suo profilo apparivano foto in cui era in splendida forma. Testimonial o no dell'estetica “curvy”, Vanessa ci mostra ancora una volta cosa succede a chi si porta addosso il peso della celebrità.

Arte e letteratura: la fine dello schwa

Un libro del prof. De Benedetti vuole mettere fine allo “schwa”, il mostro linguistico che qualcuno vorrebbe introdurre nella nostra lingua per appianare le distinzioni di genere. Muore prima di nascere l'ennesimo ircocervo di questa nostra strana cultura contemporanea. Continuiamo a sorridere.

Sport: il latinista del goal

Wilfried Willy Gnonto ha appena 18 anni eppure potrebbe rivoluzionare l'icona archetipica del calciatore. Abituati come siamo a calciatori molto concentrati sulla performance atletica, e molto poco su quella intellettiva, potrebbe suonare strano sentire questo ragazzo citare classici latini e fare ragionamenti aristotelicamente fondati. Ne sentiremo parlare. Ab assuetis non fit passio.

Tecnologia e scienza: a caccia di Ufo

La NASA porterà le sue competenze scientifiche nella ricerca, oramai quasi ossessiva in America, degli UFO. Tutti oramai osservano il cielo. Ma non c'era bisogno della NASA quanto della poesia: da millenni i poeti indicano il cielo per invitare gli umani ad alzare gli occhi verso ciò che realmente conta. E che magari non vola.

Le ricerche di Google Trends

Per la cronaca, negli ultimi sette giorni tra i principali termini ricercati secondo Google Trend ci sono invece stati: Elodie, Superenalotto, Malattia di Lyme, Italia-Ungheria, Giletti, Nadal, Er Patata.