The Traitors Italia, il cast della seconda stagione e quando comincia

Le porte del castello di The Traitors sono pronte a riaprirsi. La seconda stagione del game show di Prime Video torna con una nuova inquietante edizione tra atmosfere cupe, prove al limite, inganni psicologici e tradimenti. Le puntate di The Traitors 2 saranno disponibili in streaming dal 6 novembre ma la perfida castellana, Alessia Marcuzzi, di nuovo alla guida del format, ha anticipato che questa stagione sarà ancora più tosta.

“Ho voluto alzare l’asticella. Interpreto un personaggio imperturbabile e molto più severo. E devo ammettere che non ho avuto grandi difficoltà. Il cambio di look, insieme alle sopracciglia biondo platino, mi hanno aiutato”, ha raccontato Marcuzzi a Vanity Fair, dicendo di essersi ispirata, per il suo ruolo, a Nicole Kidman in Nine Perfect Strangers: “Nella prima stagione ero cattiva, ma avevo anche dei momenti di bontà: quando vedevo i concorrenti impegnati nelle prove per conquistare il montepremi, li incitavo e tifavo per loro. Quest’anno no. È stato molto divertente”.

Il cast di The Traitors 2

A sfidarsi nella suggestiva cornice del Castello di Lunghezza saranno, come al solito, quattordici concorrenti. Un cast variegato che vedrà protagonisti: Awed, Francesca Barra, Biondo, Camihawke, Lorella Cuccarini, Mario Ermito, Daniele Gattano, Pasquale La Rocca, Filippo Magnini, Valentina Nappi, Giorgia Palmas, Jolanda Renga, Giulia Salemi e Gianluca Torre. Tutti impegnati a smascherare i traditori del gioco.

Quando escono le puntate

In totale gli episodi della seconda stagione saranno sei, che saranno distribuiti in tre blocchi: le prime tre puntate saranno rilasciate venerdì 6 novembre, due venerdì 13 novembre e il finale venerdì 20 novembre, giorno in cui si scoprirà chi porterà a casa l’ambito montepremi da 100 mila euro. Tra le novità più attese di quest’anno spicca la figura di un “traditore segreto”, che operando nell’ombra metterà alla prova la stabilità del gruppo.

La novità riservata ai fan

La seconda stagione di The Traitors non si limiterà allo streaming. Per accompagnare il debutto dei nuovi episodi, Prime Video ha organizzato a Milano un’iniziativa che permetterà al pubblico di entrare simbolicamente nel gioco. L’appuntamento è alle Fonderie Milanesi, dove il 6, 13 e 20 novembre gli spettatori potranno ritrovarsi attorno al tavolo dei concorrenti, condividere la visione delle puntate e cimentarsi tra alleanze e sospetti. La partecipazione è gratuita, con posti limitati e prenotazione consigliata.