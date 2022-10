"Vigliacco, nega sempre". Bufera social su Antonino Spinalbese

Il caso Elenoire Ferruzzi non si è concluso neppure con la sua eliminazione dal gioco. Da ore sui social network Antonino Spinalbese è al centro delle critiche per avere fatto da spalla all'icona trans nel denigrare Nikita. In puntata lui ha negato di avere assecondato Elenoire ridendo del suo sputo all'indirizzo della modella triestina, ma sul web ci sono video che inchiodato l'hair stylist alle sue responsabilità e la polemica si è di nuovo infiammata.

Cosa è successo in puntata

Nell'ultima diretta del Grande fratello vip Alfonso Signorini ha messo Elenoire di fronte alle sue responsabilità. Le cattiverie e i giudizi sprezzanti rivolti all'indirizzo di Nikita Pelizon sono risultati inaccettabili e l'icona trans è stata mandata al televoto flash, che le è valso l'eliminazione per volontà del pubblico. Prima di uscire dalla porta rossa, però, il conduttore ha voluto chiarire la questione con Nikita e anche con Antonino. Al momento dello sputo, infatti, l'ex fidanzato di Belen stava parlando con Elenoire e ha riso al gestaccio della concorrente.

Nikita si è detta dispiaciuta per l'ironia mostrata da Antonino allo sputo e Signorini ha sottolineato la pessima figura fatta da Spinalbese. " Allora è meglio se sto zitto", ha detto l'hair stylist, ma al rientro dalla pausa pubblicitaria ha voluto chiarire la sua posizione: "Elenoire fa sorridere per ogni suo gesto a prescindere. Non pensavo fosse fatto contro Nikita, lei fa cose folli e divertenti dalla mattina alla sera a me ha fatto ridere". Ma Signorini l'ha subito rimbeccato: "Scusa ma a me sputare per terra non diverte per niente" . E a quel punto Antonino ha ribadito che la sua risata non era rivolta a Nikita e che i due non stavano affatto parlando della modella.

Il video che lo inchioda

A sbugiardarlo, però, c'è un video che è iniziato a circolare in rete durante la puntata e che il pubblico ha chiesto a gran voce venisse mandato in diretta per mettere Spinalbese di fronte all'evidenza. Nel filmato Antonino e Elenoire sparlano di Nikita, sembra dunque impossibile che lo sputo al suo passaggio sia stato frutto della casualità o del fantomatico seme in bocca, di cui ha parlato la Ferruzzi in puntata. " Fate vedere il video di Antonino che parlava di Nikita in quel frangente. È sempre protetto, nega sempre, sono settimane che sparla e denigra Nikita. Ora basta ", hanno tuonato sui social gli internauti.

Antonino accusa gli autori

In puntata Antonino è stato rimproverato comunque per il suo atteggiamento, ma la polemica nei suoi confronti non si è comunque placata. Soprattutto perché nelle scorse ore Spinalbese si è reso protagonista di un'altra uscita non gradita. L'ex di Belen ha messo in dubbio l'operato degli autori sul famoso filmato dello sputo. Il concorrente si stava confrontando con Patrizia. " Ho detto a Elenoire: 'Che stai facendo?'. E lei mi ha detto che aveva un seme", ha spiegato Spinalbese ma la Rossetti ha sottolineato l'intenzionalità del gesto di Elenoire non credendo alla scusa del seme. A quel punto Antonino ha messo in dubbio la produzione: "No ma secondo me Nikita non è passata quando lei ha sputato. Secondo me l'hanno messo dopo il filmato ". E sui social è esplosa di nuovo la rabbia dei telespettatori stanchi di vedere Spinalbese arrampicarsi sugli specchi: " Questa è la prova che stavano parlando di Nikita dicendo le peggio cose, quindi Antonino parati il culo un po’ meno", "Ma infatti è così ma il vigliacco di Antonino nega nega sempre ". Ci saranno provvedimenti in arrivo anche per lui? Lunedì lo sapremo.

Vi prego ma sta accusando gli autori di aver modificato la clip #gfvip pic.twitter.com/CtNFICmuqf — E L I S (@elis_moro89) October 28, 2022