"Antonino si sente un figo". La Bruganelli asfalta Spinalbese

Nella casa del Grande fratello vip nascono le prime intese e le prime gelosie. Il rapporto tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sembrava essere destinato a sbocciare sotto l'occhio vigile delle telecamere, ma l'interferenza di Antonino Spinalbese ha creato scompiglio e la coppia si è ben presto trasformata in un triangolo.

Nell'ultima diretta del programma, Alfonso Signorini ha dedicato ampio spazio ai tre giovani concorrenti e ha deciso di mettere faccia a faccia i due ragazzi, mostrandolo loro cosa è successo nell'ultima settimana di permanenza nella Casa. Nei filmati andati in onda, Antonella si è mostrata attratta da Edoardo ma allo stesso tempo ha voluto flirtare anche con Antonino, creando una situazione tesissima nella dinamica del gioco.

Il conduttore ha messo così alle strette la Fiordelisi: " Invece di fare la gatta morta con Antonino, non potevi parlare con Edoardo dei tuoi dubbi su di lui?" . Ma l'influencer si è difesa, dicendosi non certa del reale interesse provato da Donnamaria nei suoi confronti. E l'intervento delle opinioniste del programma ha infiammato la situazione. Una volta presa la parola, Sonia Bruganelli ha puntato i riflettori su Antonino Spinalbese, giudicando il suo comportamento molto scorretto nei confronti del collega.

La moglie di Bonolis ha prima chiesto scusa a Edoardo per l'opinione negativa avuta inizialmente su di lui, e poi ha bacchettato l'ex di Belen Rodriguez: " Quello che ha fatto Antonino in questa settimana mi ha portato a volere più bene a Edoardo. Perché Antonino in questa settimana è totalmente impazzito. Mi viene da dirgli: 'Meno, ma molto meno'. Si sente così figo, ha fatto una cosa che da uomo adulto e maturo come presume di essere, e che non è a 27 anni, mai si dovrebbe fare a un altro compagno di avventura ".