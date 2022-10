Elenoire Ferruzzi fuori dal GF Vip. Il televoto la punisce

Il pubblico ha deciso: Elenoire Ferruzzi è fuori dalla casa del Grande fratello vip. La concorrente è stata mandata al televoto flash a causa dei pessimi comportamenti tenuti all'interno del reality e i telespettatori l'hanno punita, eliminandola dal gioco. L'icona trans è uscita dal programma mettendo a segno un record negativo in questo Gf Vip: il 90% dei votanti l'ha voluta fuori dal reality senza appelli.

E che non ci fossero ulteriori opportunità, Alfonso Signorini lo aveva messo in chiaro poco prima di aprire la busta con l'esito del televoto. " Non ci saranno seconde occasioni. Se il pubblico deciderà di darti un'altra possibilità, saremo noi a prendere provvedimenti se lo farai di nuovo ", ha chiarito il conduttore poco prima di comunicarle la cacciata dalla Casa.

Il confronto in puntata

In avvio di puntata Alfonso Signorini ha affrontato subito la questione dopo la difficile settimana, che ha visto Elenoire finire al centro delle critiche e delle polemiche sui social network sia per l'atteggiamento dispregiativo nei confronti di Nikita che per la lite con Daniele Del Moro. L'amicizia del gieffino con Elenoire ha avuto un tragico epilogo quando lui ha confessato di non essere interessato a lei dal punto di vista sessuale. L'icona trans non ha preso bene il rifiuto e si è scagliata contro Daniele, criticandolo duramente e strumentalizzando il suo "no" per lamentare il trattamento riservato alle trans in amore.

A quel punto Signorini ha messo Elenoire di fronte alle sue responsabilità: " C'è un confine sottile tra provocazione e irriverenza, che ti caratterizzano, e ignoranza e volgarità e tu lo hai superato molte volte ". Il conduttore ha definito gravi e inaccettabili i comportamenti che la Ferruzzi ha avuto soprattutto nei confronti di Nikita e ha giudicato il suo sputo a terra un gesto " incivile " e spregevole. A questo Signorini ha poi aggiunto le frasi e le parole pronunciate nella notte tra mercoledì e giovedì da Elenoire " al limite della pornografia" e le conseguenze sono state inevitabili.

Il televoto flash