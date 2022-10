La lite con Romita e lo sputo a Nikita: cosa ha fatto Elenoire al Gf Vip

Il Grande fratello vip è entrato nel vivo. Dopo la brutta pagina di tv vissuta con l'abbandono di Marco Bellavia, il reality è tornato a puntare l'attenzione sul gioco fatto di strategie, litigi, dinamiche e soprattutto nomination. E l'ultima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini ha regalato emozioni e sorprese da questo punto di vista. Ma a finire nell'occhio del ciclone è stata però Elenoire Ferruzzi.

La storia di Nikita Pelizon

Uno dei momenti più toccanti della puntata è stato il racconto del difficile passato vissuto da Nikita. La modella è entrata in punta di piedi nella casa del Gf Vip ma ha saputo farsi apprezzare non tanto dai suoi compagni di avventura, quanto dal pubblico. Non a caso Cristina Quaranta è stata eliminata dal gioco proprio per volontà dei telespettatori, che non hanno gradito i suoi attacchi personali all'indirizzo della Pelizon.

Chiamata nella stanza delle sorprese da Signorini, Nikita ha ripercorso il suo doloroso passato fatto di un matrimonio combinato saltato a 16 anni, di una fuga da casa e del disprezzo subìto dalla famiglia per il suo comportamento ribelle. La vita nella comunità religiosa dei testimoni di Geova non è stata facile e Nikita ha addirittura pensato al suicidio. Ma dopo le lacrime versate, per la Pelizon c'è stato il momento dei sorrisi, quando ha potuto riabbracciare la sorella Jessica e il fratello Raffaele.

Lo scontro tra Elenoire e Attilio

La tensione è salita alle stelle nel momento delle nomination. A fine puntata i concorrenti sono stati chiamati a fare il loro voto palese e quando Attilio Romita ha pronunciato il nome di Elenoire Ferruzzi, per l'atteggiamento incomprensibile mostrato contro Nikita, l'icona trans è sbottata: " Tu in questo gioco conti quanto un calorifero nel deserto a mezzogiorno". Il giornalista ha subito replicato: "Sei sempre immune e gradita e se una volta ti votano e tu reagisci così allora conti quanto me ". Tra Elenoire e Attilio è nato un battibecco e alla fine Romita ha messo un freno all'aggressività della Ferruzzi invitandola a stare calma e nella discussione si è intromesso anche Amaurys, che ha avuto da ridire su Elenoire.

Il video dello sputo a Nikita

L'icona trans è stata duramente criticata sul web per la sua trasformazione. L'ironia mostrata nei primi giorni del reality è svanita e la Ferruzzi, nelle ultime settimane, ha mostrato il suo lato più aggressivo nella Casa. Dagli attacchi gratuiti a Nikita alle sfuriate con altri inquilini fino all'ultimo gesto, lo sputo a terra al passaggio della Pelizon in giardino. Un gesto pessimo e di cattivo gusto che rischia di farla finire agli ultimi posti nel gradimento del pubblico.