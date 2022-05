Il Duomo di Milano come non lo avete mai visto. Ed è tutto in digitale

Anche il Duomo di Milano entra nel mondo virtuale grazie alla Veneranda fabbrica del duomo, ente istituito da Gian Galeazzo Visconti nel 1387, e a Google arts & culture. Da oltre 600 anni, la Veneranda fabbrica del duomo è incaricata di preservare e proteggere la bellezza di un luogo chiave della cristianità in Italia, che è al contempo uno dei simboli monumentali di Milano. La collaborazione nasce per portare online le bellezze del duomo di Milano attraverso oltre 500 immagini e più di 50 vetrate digitalizzate, per un totale di oltre 2.000 antelli in gigapixel e 15 percorsi su Street View, sia all'interno della cattedrale che negli spazi del Museo del duomo. Il duomo di Milano è la più grande chiesa d'Italia per superficie interna, considerando che la basilica di San Pietro si trova nel territorio della Città del Vaticano, ed è la terza più grande d'Europa. Il duomo di Milano è già disponibile nell’hub Milano cathedral remixed.

Grazie a Google arts & culture sarà possibile accedere virtualmente a spazi finora chiusi al pubblico, come la cripta, ma anche ai punti più alti e conosciuti del duomo, come le sue terrazze, che offrono uno dei panorami più straordinari su Milano. La straordinarietà del lavoro fatto per digitalizzare gli interni del duomo di lavoro, opera per la quale sono serviti due anni di lavoro ininterrotto, è nella qualità del prodotto finito, perché i colori mozzafiato delle vetrate e dei rosoni, oltre a una parte delle collezioni della Veneranda fabbrica del duomo, sono ora visibili in altissima risoluzione, con la possibilità di osservare le opere nei loro minimi dettagli. Una possibilità in più per i semplici visitatori ma anche per gli studiosi di tutto il mondo che potranno ammirare le peculiarità del duomo di Milano in ogni loro dettaglio. I tesori da scoprire all'interno del duomo di Milano sono numerosissimi e non tutti, per esempio, sanno che ci sono ben 3.400 statue, molte delle quali ospitate sulle sue terrazze.