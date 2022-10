L'atmosfera gotica delle fotografie di Gregory Crewdson

Alle Gallerie d’Italia di Torino c'è la grande mostra “Gregory Crewdson. Eveningside”, che prende il titolo dalla nuova serie del fotografo di fama internazionale. In parte commissionate da Intesa Sanpaolo, le immagini di Eveningside sono state concepite dall’artista come l’atto finale di una trilogia che abbraccia dieci anni di lavoro. La mostra è una rassegna di questa trilogia, curata da Jean-Charles Vergne, che inizia con Cathedral of the Pines e An Eclipse of Moths, accanto agli scatti minimalisti del fotografo, dal titolo Fireflies.

In netto contrasto con le foreste infestate, solitarie e remote e con i vasti e desolati paesaggi post-industriali dei precedenti scatti - nella serie Eveningside - Crewdson esplora momenti di contemplazione entro i confini della vita quotidiana, nei luoghi di lavoro e negli spazi adiacenti.

Le figure che popolano gli scatti sono scarne e spesso viste attraverso le vetrine dei negozi, nel riflesso di uno specchio o posizionate sotto il proscenio banale della routine quotidiana: ponti ferroviari, portoni, la tettoia di uno sportello bancomat, di un mercato rionale o di un negozio di ferramenta.

Avvicinando il suo punto di osservazione alle figure e utilizzando una combinazione più o meno intensa di luce e ombra, effetti speciali come nebbia, pioggia, fumo e foschia e, per la prima volta, il suo ormai onnipresente team di produzione e luci al completo in una tavolozza monocromatica, l’artista ricrea una ricca atmosfera gotica, evocativa dei film noir e del cinema classico, ma con le capacità e la chiarezza della più attuale tecnologia disponibile nella fotografia digitale.

Inoltre nella grande sala multimediale all’interno del museo viene proiettato Making Eveningside, un video dietro le quinte con musiche originali di James Murphy degli LCD Soundsystem, e Stuart Bogie, polistrumentista-compositore americano.

La mostra è anche accompagnata, ogni mercoledì, da incontri pubblici gratuiti, dal titolo #INSIDE con talk e ospiti di rilievo e sarà visitabile fino al 22 gennaio 2023.