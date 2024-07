"Deadpool & Wolverine", gli anti-supereroi si alleano

Ascolta ora 00:00 00:00

Wade Wilson-Deadpool e James Logan-Wolverine sono due antieroi, riluttanti a tornare in azione ma richiamati in missione perché l'universo del primo deve fronteggiare una minaccia letale che il protagonista può scongiurare solo grazie all'aiuto del secondo. Top secret la trama fino al 24 luglio, in cui l'atteso Deadpool & Wolverine arriva nelle sale. Ieri però l'ennesimo episodio del Marvel cinematic universe (Mcu) è stato presentato ufficialmente negli Usa. Ryan Reynolds, uscito dal costume di Deadpool, e Hugh Jackman, resuscitato da quello di Wolverine, ne hanno parlato con il regista Shawn Levy.

Un terzetto da commedia che riporta nel nuovo titolo della serie i toni scanzonati di tanti precedenti come Una notte al museo, Free guy e The Adam Project. E allora, la domanda delle cento pistole deve sciogliere l'eterno dubbio se sia più efficace la magia o l'emozione. Levy risolve il quesito a modo suo. «L'emozione è magia e ogni film dovrebbe raggiungere questo scopo».

Al di là del mondo fantascientifico in cui si muovono i due antieroi, il campo si allarga all'intera missione della settima arte che in questo caso si circoscrive a un mondo astratto in cui la vita ha confini ben diversi da quella reale anche in termini di età. E Hugh Jackman trova una via intermedia per interpretare il tutto. «Quando guardavo Superman non ho mai voluto essere lui, piuttosto Clark Kent che, in una finzione più vicina alla realtà, ne rappresenta l'alter ego». Insomma l'uomo più del supereroe. Ciò che colpisce è proprio voler riconoscere dietro i costumi fittizi di un'avventura irrealistica il valore di essere uomini.

Un concetto affatto distante dalla scelta di accostare due soggetti - appunto Deadpool e Wolverine, o se preferite Wade e Logan - profondamente diversi «come acqua e petrolio». Due personaggi nati per detestarsi che si trovano costretti a collaborare. Graffi e dispetti in superficie, perché questo è il mondo di oggi. Saper convivere e combattere fianco a fianco con chi è il tuo contrario.