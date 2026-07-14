"Dedico la mia Bandiera a chi subisce ingiustizie"

La musica come il bastoncino che usano i rabdomanti: a inseguire fonti di ispirazione come quelli cercano le fonti d'acqua.

E davvero la libertà musicale, con le sue scelte stilistiche particolari, è fondamentale per Giulia Mei, cantautrice siciliana, pianista di formazione classica ma che alla classica si è in qualche modo affettuosamente ribellata per cercare strade originali, tinte di pop, elettronica e cantautorato. Brani come "Bandiera" e "Io della musica non ci ho capito niente", quest'ultimo tratto dall'omonimo album uscito nel 2025, ne sono la chiara dimostrazione. Libertà ritmica, sonora, di linguaggio, il tutto unito a un istinto sanamente provocatorio. Non a caso Giulia Mei è stata insignita recentemente del Premio Rino Gaetano, che è più o meno una patente di libertà artistica a prescindere da ciò che questa cantautrice definisce "la musica che passa, quella che funziona". Insomma, quella che va in radio sempre e comunque perché sta entro paletti precisi. Giulia Mei è protagonista questa sera al Castello Sforzesco di una tappa molto speciale del suo Estate 2026 Tour: l'artista palermitana si esibirà nella seconda parte di una serata dal titolo "80 voglia di libertà", iniziativa culturale a cura dell'Anpi dedicata alla ricorrenza dell'80esimo anniversario del voto alle donne e della nascita della Repubblica.

Com'è nato il suo coinvolgimento in questa serata?

"Con l'Anpi avevo già collaborato sempre al Castello Sfozesco un anno fa, in occasione di una serata sull'80esimo della Liberazione: mi avevano invitato a cantare Bandiera perché è brano incentrato sulle ingiustizie subite dalle donne quando ad esse viene limitata la libertà. Questa volta invece per me sarà un vero live, con un vestito sonoro particolare solo per questa sera".

Ce lo racconta?

"Eseguo i brani della scaletta del mio live, ma con arrangiamenti inediti. E questo perché con me sul palco, oltre ai collaboratori previsti nelle altre tappe del tour, intendo Vezeve, giovane talento del beatboxing con loopstation e synth, e Dario Marchetti alla batteria e percussioni, ci saranno Aura Fazio al violino e Andrea Rigano al violoncello. Insomma, una piccola sezione archi che mi riporta al mondo classico da cui provengo. Non solo, ho anche previsto due sorprese: un'anticipazione di brani dall'album che uscirà nel 2027, e un momento tardo barocco del concerto".

Lei è una milanese acquisita: Milano è la città della discografia e molti artisti musicali vi si trasferiscono. Per lei questa città è un'opportunità o, semplicemente, una tassa da pagare?

"Mai la seconda, a Milano mi trovo benissimo, a questa città devo tutto. Qui ho partecipato nel 2024 a X Factor, che mi ha dato visibilità. A Milano ho costruito una mia seconda famiglia, nella quale ci sono anche i collaboratori e produttori con cui faccio musica. Mi rendo conto di essere molto fortunata in questo. Poi, ovvio, c'è Palermo, la Sicilia, la mia famiglia naturale dalla quale corro appena posso".

Al Festival di Sanremo andrebbe come a una preziosa opportunità o, ancora, come a una tassa da pagare per arrivare a un pubblico più ampio?

"Il

Festival sarebbe senza dubbio una preziosa chance professionale, ci andrei di corsa. Ma, preciso, ci andrei da Giulia Mei, facendo la cosa che amo, cioè la mia idea di musica. Che è poi l'unico modo in cui so esprimermi".