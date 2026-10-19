I nuovi territori creativi per l’oggetto prezioso

Milano, centro nevralgico internazionale del business e dello showtime dedicati specificamente ai settori del lusso e del design nei loro diversi contesti espressivi, aprirà le sue porte, dal 20 al 26 ottobre prossimi per la Milano Jewelry Week, giunta alla sua 6ª edizione. La manifestazione coinvolgerà oltre 400 espositori provenienti da circa 60 paesi ed accoglierà una media di 20.000 visitatori, in arrivo dai cinque continenti. La progettazione ed organizzazione della Milano Jewelry Week sarà curata da Prodes Italia, una società specializzata nella definizione ed ottimizzazione di format espositivi finalizzati ad opportunità di business e networking. Osserva Enzo Carbone, il CEO: «Per la prossima edizione della MJW, abbiamo rafforzato il Buyer Program, ampliando le opportunità di incontro e di business con operatori qualificati, e introdotto l’Osservatorio MILANO JEWELRY WEEK, una survey pensata per fotografare e approfondire la realtà del comparto rappresentata dalla nostra manifestazione, raccogliendo dati, percezioni e tendenze direttamente dagli operatori».

In tale ottica, segnaliamo, durante la settimana gli Experiential Journey, che accompagneranno i visitatori lungo un itinerario urbano che coinvolge gioiellerie, concept store, boutique e gallerie. Luci, poi, dal 24 al 26 ottobre, a Palazzo Bovara, su Artistar Jewels e Talent Show, mentre Palazzo Serbelloni accoglierà The Jewelry Hub. Artistar Jewels (200 artisti da 56 Paesi, per un’esposizione di più di 500 gioielli) e The Jewelry Hub (brand internazionali), espliciteranno i temi della gioielleria artistica e di ricerca da un lato e della creatività innovativa dall’altro, mentre il Talent Show offrirà ai giovani talenti delle scuole ed accademie internazionali, l’opportunità di mettersi in mostra. L’evento, patrocinato, dal Comune di Milano e sostenuto, tra gli altri, da Associazione Orafa Lombarda e Inhorgenta, ha in programma talk aperti al pubblico, presso la sede meneghina di Sotheby’s e una serata, il 25 ottobre, all’Auditorium di Milano, dedicata all’assegnazione di una serie di riconoscimenti agli espositori suddivisi in diverse categorie.