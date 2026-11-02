Lo Swiss made per garantire qualità accessibile

All’interno del Gruppo Festina, con gli altri brand di proprietà, ossia Festina, Lotus, Candino, Calypso e Kronaby, Jaguar marchio Swiss Made - rappresenta il lusso accessibile. Per questo, la distribuzione è necessariamente selettiva, con una marcata azione sul sell in, strategia che può consentire una graduale crescita ed affermazione sul mercato. Osserva Paolo Galimberti, Direttore Generale della Filiale Italiana del Gruppo Festina: «Registro una preponderanza dell’acquisto Jaguar diretta sulle collezioni meccaniche. Le varianti al quarzo, sempre Swiss Made, possono essere considerate come un completamento necessario di gamma, sulla base del fatto che il brand è precipuamente targetizzato al maschile. Sul pubblico femminile stiamo lavorando e l’obiettivo è quello di far crescere la sua quota fino a un 35%». Ci troviamo, dunque, di fronte ad un’attività di penetrazione del mercato progressiva, ma con delle solide basi qualitative e di posizionamento prezzo, tali da accompagnare in modo funzionale proposte quali la nuova Diver Collection che, seppur ormai in pieno periodo autunnale, configura stilisticamente un segnatempo, certamente calibrato su resistenza e robustezza, ma con peculiarità ben adattabili ad una quotidianità urbana. Poi, quando tornerà l’estate, sarà pronto ad ottimizzare la sua performance al polso. Ecco, allora, che la lunetta girevole graduata con una profonda zigrinatura laterale ed un importante spessore, per migliorarne la manovrabilità, le spallette di protezione sulla corona chiusa a vite, il quadrante con indici applicati e sfere ben dimensionati e luminescenti per una facile lettura, cui si aggiunge la lente d’ingrandimento sul datario al 3, l’impermeabilità garantita fino a 200 metri, si abbinano al vetro zaffiro e a sfacci lucidi sulla satinatura di base (cassa e bracciale), il tutto distribuito su 41 mm di diametro, a comporre un messaggio estetico e tecnico, degno di nota per un prodotto, il cui prezzo di base è di 390 euro. Dotati di movimento al quarzo (calibro Ronda 6003), i modelli della Diver Collection sono declinati in acciaio, acciaio bicolore e placcati oro.