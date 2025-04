Quali uova sono più salutari

Ascolta ora 00:00 00:00

Tra gli alimenti più comuni che vengono consumati a tavola, ci sono le uova. Ma moltissime persone si saranno chieste, almeno una volta nella vita, che differenza c’è tra una tipologia e l’altra di uova. Che differenza c’è tra uova grandi e uova medie, per esempio? E perché alcune uova sono bianche e altre marroni? Sono preferibili quelle acquistate dal contadino o quelle nei supermercati della grande distribuzione?

Ci sono alcune cose certe però sulle uova. Come spiega HealthLine, ogni uovo bianco grande contiene 6 grammi di proteine e 70 calorie. Tra i nutrienti contenuti ci sono vitamina A, vitamine del gruppo B e selenio. E quando si cucinano crude, devono essere sciacquate prima ben bene esternamente per una questione igienica

Cosa significa “da allevamento a terra”

Tutti i cibi hanno un’etichetta e leggerla è sempre molto importante. Una delle diciture più tipiche sull’etichetta delle uova può essere “ da galline allevate all’aperto ” o “ da galline allevate a terra ”. Dal punto di vista nutrizionale non c’è differenza con le uova da galline allevate in batteria, ma che gli animali possano stare all’aperto o nell’aia riguarda una questione etica. Solo uno studio del 2021 condotto in Nuova Scozia ha trovato che le uova da galline allevate a terra presentavano un contenuto più alto di cisteina.

Quello che cambia sul risultato del prodotto è come vengano nutrite le galline, se con mangime fortificato o no: il mangime fortificato può aggiungere alle uova dei nutrienti, come la vitamina D oppure gli acidi grassi omega-3, e in tal caso il tutto sarà indicato in etichetta.

Come distinguere le uova

Le uova si distinguono in base:

al colore del guscio ;

; al colore del tuorlo ;

; alla grandezza ;

; al prezzo.

Nel 2020 sono state condotte due ricerche sociologiche che hanno stabilito come i consumatori si orientino verso determinati metodi di produzione che a loro avviso garantiscano standard di sicurezza, preferiscano le uova marroni, più costose e da galline allevate all’aperto. Ma il fatto che siano più sane di altre sarebbe solo illusione.

Ci si illude, tra le altre cose che l’acquisto di uova sfuse a chilometro zero, magari dal contadino che fa anche l’ambulante, siano più sane: potrebbe non essere vero, o comunque non sempre. Le uova che si vendono nella grande distribuzione possiedono infatti un maggior controllo in termini di sicurezza, ma non bisogna neppure disdegnare l’importanza di conoscere direttamente le condizioni di produzione, cosa che il chilometro zero invece permette. Così come permette potenzialmente scelte più etiche.

Quali uova mangiare

Se ci si sta chiedendo quali uova siano più salutari, se quelle a guscio bianco o quelle a guscio marrone, se quelle con il tuorlo giallo scuro o giallo chiaro, si resterà delusi: non c’è una risposta. In altre parole, questo tipo di scelta è influenzato da fattori sociali e non nutrizionali. L’unica differenza notevole è rappresentata, come detto, dall’eventuale nutrimento delle galline con mangime fortificato, ed è quello il solo fattore nutrizionale che dovrebbe interessare il consumatore.

Anche perché sul piano etico si potrebbe arrivare a scegliere anche di non mangiare uova e abbracciare, rivolgendosi a un nutrizionista per scoprire come integrare proteine e altri nutrienti attraverso ingredienti di origine esclusivamente vegetale. Ma si tratta di scelte puramente personali.