Quali sono gli alimenti ricchi di potassio oltre alle banane

Il potassio è uno dei sali minerali più importanti per il sostentamento dell’organismo.

Una persona adulta dovrebbe assumere quotidianamente circa 180 grammi di esso per stare in salute soprattutto durante la stagione estiva.

Come riconoscere la carenza di potassio

A causa delle temperature torride che ci fanno sudare di più, questo minerale si disperde. Occorre sopperire questa carenza con una sana alimentazione caratterizzata da alimenti che lo contengono e che ci permettono di farne il pieno.

La dispersione di questo minerale non è assolutamente da sottovalutare. Quando non ne assumiamo in maniera adeguata il primo sintomo è la spossatezza, il senso di stanchezza generale accompagnato anche da crampi muscolari e vertigini. Questi sintomi sono accompagnati anche da pressione bassa, nausea, tachicardia, difficoltà di concentrazione e irritabilità.

Quali alimenti ne contengono di più?

Le banane sono da sempre ritenute il frutto in grado di apportare una grande quantità di potassio. 100 grammi di banane contengono circa 350 mg di questo prezioso minerale. Ma le banane non sono l’unica riserva per fare il pieno di esso in estate. Scopriamo quali alimenti consumare per garantire all’organismo una buona scorta in vista delle giornate più torride:

- petto di pollo: ricco di proteine- 100 grammi contengono 307 mg di questo minerale prezioso;

- frutta secca: ottima fonte di questo minerale. 100 grammi di pistacchi ne contengono 972 mg. Le mandorle invece 780 mg e le nocciole 466 mg. Sono anche una fonte inestimabile di acidi grassi buoni, vitamina E e B. Costituiscono un valido spuntino estivo da consumare in spiaggia;

- avocado: 100 grammi di questo frutto contengono 450 mg. Ricco di sostanze antiossidanti e fibre;

- kiwi: un altro frutto con un alto contenuto di potassio. Troviamo 400 mg di potassio per 100 g. Noto anche per l’alto contenuto di vitamina C, più delle arance; - albicocca: ne contengono 320 mg ogni 100 grammi. Contengono i carotenoidi utili per preservare la salute della pelle durante l’estate a vitamine A e C;

- spinaci: erroneamente si pensa che contengono tanto ferro ma in realtà sono una grande riserva di potassio. 100 grammi di spinaci crudi, infatti, contengono all’incirca 558 mg di potassio. Sono fonte di magnesio, carotenoidi, vitamina E e C;

- patate: contengono all’incirca 573 mg di potassio per 100 grammi ma anche antiossidanti e vitamine;

- fagioli cannellini: hanno un contenuto di potassio pari a 1445 mg per 100

grammi. Grande fonte di zinco, ferro, magnesio e fibre;

- melanzane: permettono di farne il pieno di circa 230 mg per 100 grammi di prodotto oltre ad essere una riserva di magnesio, calcio folati e vitamina K.