La Cina schiera la nuova fregata da guerra: il messaggio militare che scuote il Pacifico

La Cina ha potenziato la propria presenza militare nel Pacifico occidentale mostrando una delle sue piattaforme navali più recenti. La portaerei Liaoning, affiancata da diverse unità di scorta, è stata impegnata in un’esercitazione a fuoco reale nelle acque a est delle Filippine. Ebbene, tra le navi che accompagnano il gruppo d’attacco spiccava la fregata Type 054B Luohe, alla sua prima partecipazione ufficiale in una formazione guidata da una portaerei. Si tratta di un passaggio significativo per la Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione, che punta a incrementare le proprie capacità operative in mare aperto e a rendere sempre più efficiente il coordinamento tra le diverse componenti della flotta.

La nuova nave da guerra cinese

L’attività sopra descritta è arrivata dopo una lunga permanenza della Liaoning nel Mar Cinese Meridionale. La portaerei, insieme ad almeno quattro navi di supporto e scorta, è stata individuata nei giorni scorsi nel Pacifico, a sud-ovest dell’atollo giapponese di Okinotorishima.

Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa di Tokyo, dall’unità sono decollati e atterrati diversi velivoli imbarcati nell’ambito di operazioni addestrative. La missione assume un valore particolare perché si è svolta oltre la cosiddetta “prima catena di isole”, la linea geografica che si estende dalle Curili al Borneo passando per Giappone, Taiwan e Filippine e che rappresenta uno dei principali riferimenti strategici per le operazioni navali cinesi.

Lo scorso maggio, la Marina di Pechino aveva annunciato esercitazioni nel Pacifico occidentale comprendenti voli tattici a lungo raggio, simulazioni di combattimento, tiri reali e attività di ricerca e soccorso. Nelle settimane precedenti la Liaoning aveva monitorato anche le esercitazioni Balikatan, organizzate da Stati Uniti, Filippine e altri alleati. Alcuni osservatori avevano ipotizzato la presenza del nuovo caccia stealth J-35 a bordo della portaerei, ma non sono ancora emerse conferme.

Cosa sappiamo della Type 054B

L’elemento di maggiore interesse è però rappresentato proprio dalla Type 054B Luohe. Entrata in servizio soltanto lo scorso anno, è considerata la fregata più moderna oggi disponibile nella Marina cinese.

Pur essendo più piccola rispetto ai grandi cacciatorpediniere Type 055 e Type 052D che accompagnano la Liaoning, svolge un ruolo fondamentale nella protezione del gruppo navale. La nave è progettata per la guerra antisommergibile, la difesa aerea di area e la scorta delle unità maggiori durante le operazioni lontano dalle coste nazionali. Le informazioni disponibili indicano miglioramenti nei sistemi radar, nelle capacità di individuazione dei bersagli subacquei e nell’integrazione con le altre piattaforme della flotta.

La presenza della Luohe accanto alla Liaoning rappresenta quindi un banco di prova per verificare l’efficacia della nuova fregata in scenari operativi complessi.

Insieme alla nave rifornitrice Hulunhu e ai cacciatorpediniere missilistici che completano la formazione, la Type 054B contribuisce a creare unoattorno alla portaerei del Dragone, aumentando la capacità del gruppo di operare a lunga distanza. Il suo debutto in una forza portaerei evidenzia inoltre il rapido processo di modernizzazione della Marina cinese.