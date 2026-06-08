La NATO schiera nuove truppe nell’Artico: così cambia il fronte contro la Russia

La NATO amplia la propria presenza militare nell’Europa settentrionale con l’attivazione delle Forward Land Forces Finland (FLF Finland), la nuova forza multinazionale creata per rafforzare la sicurezza del fianco nord-orientale dell’Alleanza. Il progetto, approvato dai capi di Stato e di governo durante il vertice di Washington del 2024, entra ora nella fase operativa e segna un ulteriore sviluppo della strategia di deterrenza adottata dopo l’adesione di Finlandia e Svezia alla NATO.

Le FLF Finland diventano il nono gruppo multinazionale schierato sul fronte orientale dell’Alleanza e assumono un ruolo particolarmente importante in un’area che negli ultimi anni ha acquisito un peso strategico sempre maggiore a causa della competizione tra le grandi potenze e dell’intensificazione delle attività militari nell’Artico.

Cosa sappiamo

A guidare la nuova formazione sarà la Svezia, che assume il ruolo di nazione quadro e fornisce il principale contributo operativo. Il nucleo della forza sarà costituito da un battlegroup a livello battaglione basato a Boden, nel nord del Paese, con capacità di intervento in tutta la regione della Calotta Artica.

L’avvio ufficiale del dispositivo è stato accompagnato da una cerimonia presso il Reggimento Norrbotten di Boden, durante la quale le unità svedesi sono passate formalmente sotto il comando della NATO. Accanto al contingente operativo è stato creato anche un elemento multinazionale di comando a Rovaniemi, nella Finlandia settentrionale, incaricato della pianificazione e del coordinamento delle attività sul terreno.

Nel corso del 2026 la Svezia metterà a disposizione circa 600 militari, ma il contingente potrà essere portato rapidamente a 1.200 effettivi qualora la situazione lo richiedesse. Le unità saranno addestrate e preparate per operare in ambienti caratterizzati da condizioni climatiche estreme e da elevate difficoltà logistiche.

L’Artico nella nuova geografia della sicurezza euro-atlantic

La costituzione delle FLF Finland conferma l’attenzione che la NATO sta dedicando all’Artico e all’Alto Nord. In questa regione convergono interessi militari, economici ed energetici che stanno contribuendo a ridefinire gli equilibri geopolitici internazionali. Lo scioglimento progressivo della calotta polare, l’apertura di nuove rotte marittime e la competizione per l’accesso alle risorse naturali hanno accresciuto l’interesse delle principali potenze verso quest’area.

Per l’Alleanza Atlantica, il Grande Nord rappresenta un settore di primaria importanza anche sotto il profilo militare. Le forze schierate in Finlandia avranno il compito di garantire una presenza credibile in un ambiente operativo particolarmente complesso e di assicurare una rapida capacità di risposta in caso di crisi.

La decisione di rafforzare la presenza militare nella regione è legata soprattutto alle attività delle forze armate russe nell’Artico, ma tiene conto anche dell’attenzione sempre maggiore che la Cina sta riservando a quest’area, considerata strategica per le future rotte commerciali e per l’accesso alle materie prime.

La NATO amplia la propria presenza nel Nord Europa

Con l’entrata in funzione delle Forward Land Forces Finland, la NATO estende ulteriormente la propria rete di forze avanzate lungo il fianco orientale dell’Alleanza. Il nuovo dispositivo si affianca ai gruppi multinazionali già presenti in Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

La struttura opererà sotto la responsabilità del Joint Force Command Norfolk, uno dei principali comandi della NATO, incaricato di coordinare le attività alleate nell’Atlantico settentrionale e nelle aree artiche.

L’attivazione delle FLF Finland è avvenuta in meno di due anni dalla decisione adottata dai leader alleati a Washington, a conferma della priorità attribuita alla sicurezza del fronte settentrionale.

Per Finlandia e Svezia il progetto rappresenta anche un ulteriore passo nell’integrazione delle rispettive forze armate all’interno delle strutture dell’Alleanza, rafforzando la cooperazione militare tra i due Paesi e consolidando la presenza NATO nel Grande Nord.