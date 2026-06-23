Una nave stealth per la caccia ai sottomarini: come funziona la futuristica fregata classe Mogami

La classe Mogami rappresenta uno dei programmi navali più avanzati sviluppati dal Giappone negli ultimi anni. Entrata in servizio nella Forza di autodifesa marittima giapponese a partire dal 2022, questa fregata è stata progettata per svolgere una vasta gamma di missioni: dalla scorta di unità maggiori alla guerra antisommergibile, passando per il contrasto alle mine e le operazioni di sorveglianza marittima. Queste nave è diventata uno dei simboli della nuova strategia giapponese nel settore della Difesa, una strategia che punta a incrementare le esportazioni militari dopo il progressivo allentamento delle storiche restrizioni imposte nel Dopoguerra.

La nave futuristica del Giappone

Il design della fregata è formato da linee spigolose, sovrastrutture compatte e una configurazione studiata per ridurre la traccia radar. Come ha spiegato il Wall Street Journal, la Mogami è insomma una nave stealth capace di confondersi più facilmente con il rumore di fondo del mare e di rendersi meno individuabile dai sensori avversari. Il progetto nasce in un contesto strategico segnato dalla crescente competizione nell’Indo-Pacifico e dall’espansione delle flotte militari della regione, con Tokyo intenzionata a rafforzare sia le proprie capacità difensive sia la presenza dell’industria nazionale sul mercato internazionale.

Costruita da Mitsubishi Heavy Industries, la nave combina un’elevata potenza di fuoco con sistemi elettronici di ultima generazione. Può impiegare missili contro obiettivi navali, terrestri e aerei, utilizzare siluri per contrastare i sottomarini e operare elicotteri da combattimento marittimo. Uno degli elementi più innovativi del mezzo è rappresentato dall’integrazione di droni subacquei destinati alla ricerca e alla neutralizzazione delle mine, oltre che alla ricognizione in ambienti complessi.

La fregata dispone inoltre di sonar avanzati, anche sistemi trainati che migliorano la capacità di individuare sommergibili nemici a grande distanza. Il centro di comando digitale offre agli operatori una visione completa dello scenario tattico grazie a una rete di sensori e monitor che garantiscono una consapevolezza situazionale a 360 gradi.

Un jolly per la guerra antisommergibile

Questa combinazione di tecnologie rende la Mogami particolarmente efficace nella guerra antisommergibile, una specialità sempre più importante in aree caratterizzate da traffico navale intenso e dalla presenza di flotte sottomarine moderne.

Un altro punto di forza della classe Mogami è l’automazione. Molte funzioni che su altre fregate richiedono un elevato numero di marinai vengono gestite da sistemi digitali e procedure automatizzate, consentendo di operare con equipaggi significativamente più ridotti rispetto agli standard della categoria.

Ecco, proprio questo aspetto rappresenta un vantaggio per le Marine che devono fare i conti con difficoltà di reclutamento e costi crescenti del personale. La versione più recente della nave dispone inoltre di un lanciatore verticale per missili a 32 celle e di un’autonomia che le permette di affrontare missioni prolungate lontano dalle basi.

La Mogami sta

conquistando interesse all’estero. L’Australia, per esempio, ha già scelto una versione aggiornata della fregata nell’ambito di un accordo miliardario che prevede anche il trasferimento di tecnologie e competenze industriali.