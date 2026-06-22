Differenze e capillarità per essere competitivi

Continua senza sosta il programma di sviluppo ed espansione di Rocca, l'unica catena italiana di orologerie e gioiellerie di alta gamma, con oltre 40 boutique multibrand (con i migliori marchi di orologeria e gioielleria) e monobrand, con partner prestigiosi, aperte sul territorio italiano ed estero, comprese quelle a Lugano (Svizzera), Tirana (Albania) e a Seul (Corea del Sud) in partnership con H. Moser & Cie. In un simile contesto, già da diverso tempo è in atto una strategia di Gruppo mirata a dare capillarità alla presenza sul territorio nazionale ed a differenziare l'offerta, assumendo, in ciascuna piazza, il ruolo di riferimento per l'Alta Orologeria e Gioielleria. Un campo d'azione in cui s'inserisce perfettamente il progetto sul mercato del secondo polso, un asset molto importante in crescita costante a due cifre, finalizzato ad ampliare la base clienti e rispondere in modo strutturato alle esigenze di appassionati e collezionisti, destinato ad interessare molte delle boutique multibrand del Gruppo, ma con accurata progressività. Un criterio che viene adottato anche relativamente ai brand interessati dall'iniziativa: dopo aver cominciato con l'adesione al programma Rolex Certified Pre-Owned', è stato infatti sviluppato anche il progetto Rocca Certified Pre-Owned, interessando marchi iconici e consolidati ma abbracciando anche Maison indipendenti e modelli di nicchia per gli appassionati. Il taglio evidentemente è alto e il servizio, disponibile anche online, è attualmente attivo nelle boutique di Milano Duomo, Milano Galleria, Torino, Palermo, Mantova, Padova, Bari e Courmayeur e sarà progressivamente esteso a ulteriori punti vendita in Italia, come Catania, Firenze, Napoli, Lecce, Arezzo, Siena, Reggio Calabria, Siracusa, Taormina, Cagliari, Portofino, Bologna. Eppure, Rocca non dimentica la strategia sempre in atto dell'allargamento della base di clientela verso un pubblico più giovane e appassionato. Qui entrano in gioco anche marchi status, dal costo elevato ma non impossibile. La riscoperta del vintage, in questo senso, anche come riferimento per le novità, consente di ampliare virtuosamente il portafoglio del secondo polso, di aprire gli occhi su brand erroneamente sottovalutati, ma capaci di realizzare, in passato, modelli dal forte richiamo. In tal senso Rocca sta lavorando per chiudere il cerchio anche sotto il profilo della comunicazione, con campagne mirate e, poi, soprattutto, trasmettendo qualità e serietà professionale ed assoluta trasparenza sui prezzi. Tale variabile è importantissima e la volontà di Rocca è di evitare d'innescare meccanismi speculativi; in fase di acquisizione dai privati, Rocca dispone di un team di orologiai, opportunamente formato e preparato, dedicato esclusivamente ad analisi e valutazione dei pezzi. Elementi, questi, che permettono di dare tutte le opportune garanzie al cliente, nella massima collaborazione con i brand coinvolti. In tale direzione, Rocca sta acquisendo, oltre ai suddetti orologiai, delle professionalità specifiche, con esperienze nel segmento, che aiuteranno a sviluppare una clientela da secondo polso.

Per dare un'idea dell'asset sul secondo polso che Rocca sta organizzando, saranno a disposizione del cliente interessanti sinergie tra le diverse boutique per gestire la vendita nelle modalità territoriali più agevoli possibile: una prerogativa che solo Rocca può offrire ed ottimizzare.