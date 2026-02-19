"Un disco per battere l'ansia del mondo"

Dunque ritorna l'impegno. Ad ampio raggio. Forse troppo. A sorpresa gli U2 pubblicano un Ep con cinque brani inediti e una poesia (Pace selvaggia del poeta israeliano Yehuda Amichai, morto nel 2000). Hanno scelto di intitolarlo Days of Ash, cioè "Giorni di cenere" e di farlo uscire proprio nel Mercoledì delle Ceneri, a dimostrazione che nulla è lasciato al caso.

Di certo è un (mini) album frontale che inizia con quella sorta di nuova Sunday bloody sunday "un po' più punk rock", come dice Bono, che è American obituary ispirata dai fatti di Minneapolis, dalla morte di Renée Good per mano dell'Ice. "Sono canzoni di sfida e sgomento, di lamento - spiega Bono - seguiranno canzoni di festa, ci stiamo lavorando adesso...". Un po' come ha fatto Bruce Springsteen, che ha pubblicato Streets of Minneapolis, anche gli U2 hanno trovato carburante ispirativo nella strettissima attualità. Un disco "di pancia" che ha una parentesi godibile in The Tears of things. Ha una melodia complessa, un titolo ispirato dal libro del frate francescano Richard Rohr ("che potrebbe essere anche un gesuita" dice Bono) e nasce da una bella idea: quella di un dialogo immaginario tra il David e il suo autore Michelangelo: "Mussolini venne a vedermi, un'ombra di fianco a lui" e l'ombra è Hitler, come spiega Bono ricordando la visita dei due dittatori agli Uffizi. Bono sottolinea che le pupille degli occhi del David sono a forma di cuore "molto prima che le emoji iniziassero a dare un simbolo visivo ai sentimenti".

Queste cinque canzoni sono cinque capitoli a se stanti con un filo conduttore che lega vittime di ingiustizie in ogni parte del mondo, da Renèe Good a Sarina Esmailzadeh, 16 anni, una delle migliaia di studentesse iraniane che nel 2022 scesero in piazza dopo la morte di Jina Mahsa Amini, colpevole di non aver indossato l'hijab. Anche Sarina fu uccisa durante le proteste, una vergogna, e il brano è senza dubbio il più convincente di tutti sin dal riff iniziale.

E se One life at the time è stata scritta dopo l'uccisione dell'attivista palestinese Awdah Hathaleen dal colono estremista israeliano Yinon Levi, in Yours eternally spuntano anche le voci di Ed Sheeran e di Taras Topolia, il musicista ucraino diventato soldato dopo l'invasione della Russia di Putin. Tra l'altro la canzone sarà accompagnata da un documentario di quattro minuti e mezzo diretto dal regista ucraino Ilya Mikhaylus che uscirà il 24 febbraio, ossia quattro anni esatti dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. "Crediamo in un mondo in cui i confini non vengano cancellati con la forza. In cui la cultura, la lingua e la memoria non vengano messe a tacere dalla paura" ha spiegato The Edge.

Insomma ci sono molti spunti in queste cinque canzoni, e il rischio è che si disperdano e non vadano bene a fuoco perché gli obiettivi sono molti, troppi e il rischio di non andare a fondo è dietro l'angolo. Spieghiamoci. Bono dice giustamente che "abbiamo bisogno dell'amore che è alla base del Cristianesimo, dell'Ebraismo e Islam" ma forse è un terreno troppo complesso per inerpicarcisi con una sorta di instant album come questo. Però almeno il rock dà un segno di vita(lità). C'è un pensiero di Bono che spiega bene il significato generale del disco: "Tutte le canzoni parlano di cose nelle quali non vorremmo essere coinvolti", come conferma anche il sottotitolo di Propaganda, la rivista in edizione digitale e con una tiratura cartacea limitata che si ricollega a quella che per la prima volta quarant'anni fa arrivò ai fan della band. Un ritorno al futuro.

E che il rock sia tornato all'impegno grazie alle firme storiche è un bel segnale, anche se è necessariamente un impegno troppo frammentato per focalizzare bene ogni obiettivo (ma d'altronde il rock solleva problemi, non dà soluzioni).