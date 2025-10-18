Docufilm, podcast e radio. Il mondo va al "Prix Italia"

E non poteva che essere Napoli a ospitare la 77esima edizione del Prix Italia, il premio internazionale televisivo organizzato ogni anno dalla Rai. Napoli che, oltre a essere ormai la seconda capitale, dopo Roma, della produzione audiovisiva, riunisce quest'anno i festeggiamenti per i 2500 anni dalla fondazione e la conferenza "Dialoghi Mediterranei" voluta dal Ministero degli Esteri dove ieri erano presenti anche i rappresentanti di Israele e dei palestinesi.

Dunque da lunedì a venerdì confluiranno a Palazzo Reale nel capoluogo campano autori, produttori e registi provenienti da 60 paesi: 238 i programmi iscritti al concorso tra podcast, documentari, fiction, factual e radio, presentati da 89 broadcaster. Le opere finaliste saranno visibili a tutti su Raiplay. Accanto al concorso, ci saranno anche presentazioni e anteprime dei nuovi programmi Rai o delle nuove stagioni di serie amate come il Commissario Ricciardi e di reality come il Collegio alla presenza dei cast: da Lino Guanciale al professor Andrea Maggi. E ci sarà anche l'opportunità per gli spettatori di andare sul set di Un posto al sole e incontrare gli attori.

Tema dell'edizione, che sarà svolto in incontri aperti al pubblico e rivolti in particolare ai ragazzi, sarà Get Real, un invito a raccontare la realtà dei fatti senza filtri, combattendo le fake news. La manifestazione di quest'anno sarà ancora più aperta al mondo grazie all'ideazione dell'International Week: dagli incontri dell'EBU International Broadcasting Assembly a quelli dell'EBU News Assembly che porterà direttori news e media, docenti e direttori di scuole di giornalismo, inviati di guerra, esperti di giornalismo investigativo e giovani giornalisti a confrontarsi sui temi d'attualità.

Ad aprire le giornate sarà Unomattina in diretta ogni giorno su Raiuno dal Cortile d'Onore di Palazzo Reale, con Massimiliano Ossini e

Daniela Ferolla. A seguire, spazio a Paparazzi, lo show in lingua inglese di Rai Italia, con Filippo Solibello e Marco Ardemagni e a molti altri volti della tv pubblica, da Geppi Cucciari a Monica Setta a Serena Autieri.