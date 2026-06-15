Uzbekistan volano dell'economia Ue

L'economia europea continua ad arrancare tra inflazione e margini fiscali sempre più ridotti. Intanto una parte dei capitali internazionali ha già iniziato a guardare altrove. Non è un caso se, tra i mercati emergenti più osservati, sta guadagnando spazio Tashkent, nuova porta d'accesso all'Asia centrale e simbolo della trasformazione economica dell'Uzbekistan.

Tra gli appuntamenti economico-finanziari più attesi c'è il quinto Forum Internazionale degli Investimenti di Tashkent, in programma da domani al 19 giugno. Non un semplice evento, ma una piattaforma pensata per attrarre risorse in cerca di rendimento, diversificazione e nuove opportunità. In altre parole, la conferma di un cambio di status da mercato periferico a destinazione credibile nel radar degli investitori globali.

I numeri aiutano a capire perché. Nel 2025 il Pil uzbeko è cresciuto del 7,7 per cento, superando quota 147 miliardi di dollari con uno dei tassi più elevati dell'intera area euroasiatica. Ancora più significativo il balzo degli investimenti diretti esteri, passati in meno di dieci anni da circa quattro miliardi a oltre 40 miliardi di dollari annui. Una dinamica che contrasta con la prudenza che oggi domina molti mercati maturi, frenati da incertezza geopolitica, rendimenti compressi e crescita modesta. Per il tessuto produttivo italiano, tradizionalmente vocato all'export e alla manifattura, si apre così uno scenario da osservare con attenzione.

Al centro di questa strategia c'è proprio Tashkent, che punta a ritagliarsi il ruolo di hub finanziario regionale. In questa chiave va letta la nascita, nel 2026, del Tashkent International Financial Centre (Tifc), una struttura modellata sulle esigenze della finanza internazionale, con quadro regolatorio ispirato alla common law, meccanismi arbitrali dedicati e incentivi fiscali di lungo periodo. L'obiettivo è di abbassare il premio al rischio e offrire agli investitori un approdo stabile in un contesto globale sempre più instabile. Un contesto che può favorire anche le imprese europee, e italiane in particolare, alla ricerca di nuove piattaforme di crescita.

Parallelamente, il governo uzbeko sta cercando di costruire un ecosistema finanziario più evoluto. La nuova disciplina sui fondi di investimento alternativi apre spazi a private equity e venture capital, mentre il rafforzamento dei partenariati pubblico-privati punta a mobilitare capitali soprattutto nei comparti strategici tra cui infrastrutture, trasporti ed energia.

Ed è proprio l'energia uno dei dossier più seguiti dagli operatori. L'Uzbekistan si è posto l'obiettivo di portare le rinnovabili al 54 per cento della produzione elettrica entro il 2030, con un portafoglio progetti superiore ai 20 gigawatt. In una fase in cui la transizione energetica europea procede tra costi elevati, lentezze autorizzative e vincoli regolatori, mercati come quello uzbeko offrono spazi di crescita più ampi e, per alcuni investitori, persino più leggibili. Anche in questo caso, per le aziende italiane specializzate in energia, impiantistica e tecnologie ambientali, le occasioni non mancano.

A rafforzare l'appeal del Paese contribuisce anche la geografia. Situato al crocevia tra Europa e Asia, l'Uzbekistan sta investendo nei corridoi logistici e nella diversificazione delle relazioni commerciali.

Naturalmente non mancano le incognite. La modernizzazione della governance societaria, la liquidità ancora limitata del mercato dei capitali e la gestione del dossier privatizzazioni restano passaggi decisivi. Così come saranno determinanti trasparenza, certezza del diritto e adozione di standard internazionali, indispensabili per attrarre capitali istituzionali e non soltanto investitori opportunistici.

Per questo il Forum di giugno vale più di un appuntamento promozionale.

Sarà un banco di prova sulla capacità del Paese di trasformare annunci in operazioni concrete. E per una platea crescente di investitori, comprese molte imprese italiane in cerca di nuovi sbocchi, l'Uzbekistan appare sempre meno una scommessa e sempre più una scelta.