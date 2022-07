"Andrea Pasini ha dato lustro alla Nazione": Mattarella lo nomina Ufficiale all'Ordine Emerito

Andrea Pasini, 40 anni, ultima generazione di una delle storiche dinastie imprenditoriali di Trezzano sul Naviglio (Milano), lo scorso 26 giugno è stato insignito di una prestigiosa onorificenza dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quella di Ufficiale all’Ordine Emerito della Repubblica Italiana. Fin da giovanissimo ha deciso di portare avanti la tradizione dell'azienda che porta il suo nome, che i suoi nonni fondarono 80 anni fa e che oggi rappresenta una delle più importanti realtà imprenditoriali della provincia di Milano.

L'azienda di Andrea Pasini lavora con l'obiettivo di dare valore ai prodotti del territorio. Proprio per l'impegno posto nello sviluppo di una realtà tradizionale, già nel 2018 l'imprenditore era stato nominato Cavaliere all’ordine del Merito della Repubblica Italiana. Un riconoscimento ottenuto grazie al lavoro fatto sul marchio, che è diventato una solida realtà sul territorio nazionale ma, soprattutto, internazionale, “ dando lustro alla nostra Nazione ”. Andrea Pasini gestisce l'azienda di famiglia insieme alla sorella e al cugino, con i quali ha costruito un progetto strutturato che ha reso il marchio un simbolo di eccellenza enogastronomica italiana nel mondo.

Per seguire le orme familiari ha rinunciato a vestire la divisa di ufficiale dei Carabinieri ma si è laureato in Economia aziendale e ha frequentato un master in criminologia. Ha seguito numerosi corsi di specializzazione nell'ambito della sicurezza, che lo hanno condotto sino a Roma, dove, nel 2019, è stato inserito nella segreteria particolare del ministero degli Interni. I valori con i quali è cresciuto e il rispetto per lo Stato l'hanno spinto comunque a servire il Paese, anche senza indossare una divisa. Andrea Pasini si è impegnato anche in ambito politico: da amministratore locale del suo comune è arrivato fino a Roma, ottenendo incarichi politico-amministrativi su scala nazionale. Sacrificio e duro lavoro sono sempre stati la stella polare del suo impegno, uniti a una grande dose di umiltà e di empatia verso gli altri, in primo luogo i meno fortunati.

Dopo l'esperienza al ministero degli Interni, nel 2020 è stato nominato nella segreteria di presidenza del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica Italiana. Grazie alla sua competenza è diventato collaboratore del ministro dello Sviluppo economico per i rapporti istituzionali, associazioni di categorie ed enti professionali. Nonostante l'impegno a livello nazionale Pasini non ha mai dimenticato le sue origini. Nel suo paese gli riconoscono doti di generosità e altruismo fin da giovanissimo: finita la scuola operava come volontario nella Croce bianca di Varigotti (Savona), dedicando inoltre parte delle sue giornate a fare compagnia agli anziani ricoverati in una casa di cura. Ha spesso organizzato eventi benefici coinvolgendo personaggi noti dello sport e dell'imprenditoria.

Ci ha raccontato che questo ennesimo riconoscimento da parte della massima carica dello Stato rappresenta un grande orgoglio per lui e per la sua famiglia, alla quale dedica l’onorificenza.