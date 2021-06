Ecco perché può cambiare tutto sui mutui

La Commissione Europea ha inviato una lettera di messa in mora, il primo stadio della procedura d'infrazione, all'Italia, chiedendole di applicare tutte le norme previste dalla direttiva Ue sui mutui.

Cosa chiede l'Ue

In particolare, la Commissione chiede a Roma di adottare e notificare le disposizioni relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione degli intermediari creditizi, come pure quelle relative alla vigilanza. La direttiva mira ad aprire i mercati nazionali alla concorrenza estera, con l'obiettivo di avere condizioni migliori per la clientela. L'Italia ha due mesi per rispondere alla Commissione, dopodiché la procedura potrebbe passare allo stadio successivo, il parere motivato. L'obiettivo della direttiva, ricorda Bruxelles, è aumentare la protezione dei consumatori nel settore dei mutui e promuovere la concorrenza, tra l'altro, aprendo i mercati nazionali agli intermediari. " Una maggiore concorrenza dovrebbe andare a vantaggio dei consumatori, consentendo una scelta più ampia e a costi inferiori ", precisa Bruxelles.

Risparmi sui mutui per completare il Mose

I risparmi, pari a 538,42 milioni di euro, derivanti da minori oneri finanziari sui mutui contratti per la realizzazione del sistema Mose di Venezia saranno destinati al completamento e alla messa in esercizio dell'opera, a interventi paesaggistici e ambientali e alle attività di manutenzione. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha deliberato, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di riprogrammare le risorse derivanti da risparmi sugli interessi sui mutui contratti dal Consorzio Venezia Nuova con la Banca europea per gli investimenti (Bei) e con Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) per dare immediata copertura finanziaria agli interventi di completamento del Mose, a quelli migliorativi e di verifica tecnica di alcune parti dell'opera già ultimate e alla prosecuzione delle attività di salvaguardia della laguna.