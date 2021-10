Riparte la macchina del Fisco: quando arrivano le cartelle della pandemia

Le cartelle esattoriali accumulate durante il periodo della pandemia verranno spedite a partire dal prossimo anno, come annunciato dal direttore dell'Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini nel corso del suo intervento al Forum in masseria 2021.

La macchina del Fisco è ripartita progressivamente dallo scorso 1 settembre, ma per il momento si tratta solo dei plichi relativi alle richieste di pagamento più datate e comunque precedenti le prima fesi del Covid. "Piano piano stiamo ricominciando, dopo un periodo lunghissimo di sospensione corrispondente al momento più drammatico del paese, e quindi alla corretta scelta di sospendere l'invio, non solo delle cartelle, ma di tutti gli atti dell'amministrazione finanziaria'' , dichiara al suo uditorio Ruffini, come riportato da AdnKronos.

Le numerosissime cartelle esattoriali sono già pronte a partire per raggiungere i contribuenti, solo il loro invio è stato procrastinato: durante la pandemia "i ruoli si sono formati, gli enti creditori hanno avvertito l'Agenzia della riscossione'' , spiega ancora il direttore dell'Ente. "Tutti questi ruoli e crediti, che venivano consegnati, rimanevano in un cassetto e venivano formate delle cartelle che non potevano essere spedite" .

Sono numerosissimi i cittadini italiani che saranno interessati dalla ripresa dell'attività del Fisco: le cartelle esattoriali del periodo 2000/2021 riguardano "circa 18 milioni di contribuenti, la maggior parte dei quali sono persone fisiche" , puntualizza Ruffini. I plichi in partenza, invece, "in questo momento credo che siano attorno a 140-150 milioni" .

