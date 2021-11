Assegno unico con il reddito di cittadinanza: ecco le cifre

Reddito di cittadinanza e assegno unico a braccetto: come ci siamo occupati sul Giornale.it, infatti, sin dal 7° mese di gravidanza ai 21 anni, anche le famiglie che percepiscono il RdC avranno riconosciuto la misura economica per i propri figli.

Quali sono le cifre

Dell'oltre un milione e centomila persone che hanno diritto al reddito grillino, circa 624mila nuclei familiari "guadagnano" 641 euro al mese ma la cifra sarà destinata ad aumentare perché nel calcolo del Reddito " i figli minori valgono la metà degli adulti e le famiglie numerose sono penalizzate rispetto ai single ". In Italia saranno circa 7 milioni le famiglie a cui potenzialmente verrà destinato l'assegno unico e bisognerà cominciare a fare domanda dal gennaio 2022 per vedere incassate le somme dal mese di marzo. I figli coinvolti, invece, saranno quasi 10 milioni minorenni e 1,4 milioni circa al di sopra dei 18 e 21 anni e "pesano" sulle casse del RdC circa 800 milioni l'anno.

Il guadagno a famiglia

Per dare un po' di numeri, 4,6 milioni di famiglie avranno un reddito medio di 1.570 euro mentre, le restanti 2,4 milioni, andranno in pareggio o percepiranno meno. È chiaro che l'assegno unico sarà calcolato in base all'Isee: i nuclei con un guadagno annuo sotto i 15mila euro percepiranno il massimo mentre quelle al di sopra dei 40mila il minimo. Ad esempio, se ci trovassimo di fronte una famiglia con l'Isee più basso e tre minorenni, percepiranno un totale di 700 euro mentre la stessa famiglia ma con Isee di 40mila euro percepirà 165 euro e nessun bonus lavoratori.

Per quanto riguarda, invece, i figli disabili, Repubblica spiega che ci sono alcune differenze in base all'essere o meno maggiorenne: " la famiglia con quattro figli di cui due minori, uno minore e non autosufficiente e uno di 19 anni e un Isee fino a 15 mila euro incassa 710 euro al mese. Se lavorano entrambi i genitori, si arriva a 830 euro al mese. A cui sommare 100 euro di maggiorazione forfettaria per le famiglie con quattro o più figli: 930 euro al mese in totale. Con un Isee a 30 mila euro si ferma a 549 euro al mese ", si legge sul regolamento. Quindi, a guadagnare maggiormente saranno le famiglie numerose ma con basso reddito con guadagni fino a 1.030 euro mensili contro le 215 euro di quelle con reddito più alto e pochi figli.

Il governo ha stanziato ben 14,2 miliardi solo per il 2022 in aumento a 18,2 miliardi nel 2023 (i nuovi fondi valgono circa 6,8 miliardi). In pratica, le famiglie che prima percepivano zero, adesso incassano 6,7 miliardi. Il bonus per le famiglie più numerose vale circa 120 milioni l'anno e sarà destinato a circa 100mila famiglie.