Autogrill: ricavi dei primi 8 mesi saliti a 1,5 miliardi di euro

Ricavi in crescita per Autogrill, che ha annunciato di avere chiuso i primi 8 mesi del 2021 (al 31 agosto 2021) con ricavi pari a 1.500,1 milioni di euro. Una crescita sensibile rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando i ricavi erano stati di i 1.414,1 milioni. Un aumento del 9,3% a cambi costanti e del 6,1% a cambi correnti.

" La performance like for like è stata pari a +11,5% nei primi otto mesi del 2021 con il 71% dei punti vendita aperti al 31 agosto 2021 ", si legge nel comunicato diramato da Autogrill, nel quale si mette anche in evidenza anche una crescita del 58,9% a cambi costanti rispetto ad agosto 2020. La campagna vaccinale ha avuto un ruolo cruciale nell’andamento del traffico negli aeroporti statunitensi e nel canale autostradale in tutte le geografie, dove i miglioramenti sono stati notevoli.

Inoltre, nel periodo in esame, l'Ebit underlying è stato negativo per 28 milioni, in miglioramento dai -332,2 milioni dell'agosto 2020. " Un miglioramento guidato dalle misure adottate per mitigare l’impatto del COVID-19, inclusi un miglior mix di prodotti ed elevati livelli di efficienza operativa ", si legge ancora nel comunicato Autogrill. Buoni risultati sono stati ottenuti anche nel free cash flow, dove c'è stato un aumento di 63,2 milioni, con una generazione di cassa positiva da maggio 2021 e in progressivo miglioramento nella stagione estiva.

Il management di Autogrill ha rivisto al rialzo la guidance 2021: il free cash flow è stato rivisto in un range tra circa -15 milioni e circa +30 milioni rispetto alla precedente indicazione tra circa -65 milioni e circa -15 milioni. " La revisione della guidance per l'esercizio si basa sull'assunzione che l'attuale livello di traffico si mantenga sostanzialmente invariato per la parte rimanente dell'anno ", ha riferito la società, che ha confermato gli obiettivi al 2024.