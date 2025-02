Banca Generali fa l'en plein di utili e raccolta. Mossa: "Con Intermonte più forti nel private"

Ascolta ora 00:00 00:00

Va in archivio un anno record per Banca Generali, con il titolo che ieri in Borsa è balzato del 3,1% (a 51,10 euro). Nel 2024 l'istituto guidato da Gian Maria Mossa (nella foto) ha incassato un utile netto di 431,2 milioni, in crescita del 32,2 per cento. Si tratta del massimo storico, con un tasso di crescita superiore al target del piano 2021-2024 (previsto nella forchetta tra 10% e 15%).

La crescita degli utili ha beneficiato dello sviluppo delle masse gestite e amministrate per conto della clientela che hanno sfiorato i 104 miliardi a fine periodo (+11,9% anno su anno). Nel dettaglio, il margine di intermediazione è aumentato a 981,1 milioni (+24,5%). Il margine d'interesse, invece, è salito a 317,1 milioni (+4,2%). In virtù di questi risultati, il consiglio d'amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea del 17 aprile di distribuire dividendi per 327,2 milioni, pari a 2,80 euro per azione. La raccolta netta totale del 2024 è stata di 6,6 miliardi (di cui 1,9 miliardi nel quarto trimestre), in crescita del 14% rispetto all'esercizio precedente.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2024», ha detto Mossa, «e siamo molto ottimisti di proseguire con questo trend». Per quest'anno, Banca Generali conferma infatti l'obiettivo di raccolta netta superiore a 6 miliardi. «Si prevede che - a poco più di cinque mesi dal lancio dell'Opa - l'ingresso di Intermonte nel gruppo Banca Generali rappresenterà una importante leva per arricchire ulteriormente la value proposition nei confronti dei clienti e rafforzare il posizionamento private di Banca Generali, con la particolare vicinanza agli imprenditori e alle piccole e medie imprese».

Sul fronte dei ricavi, per quest'anno il gruppo si aspetta un margine d'interesse «intorno ai 300 milioni», oltre a una «significativa espansione delle commissioni di investimento e al mantenimento dei costi sotto controllo», ha spiegato l'ad, evidenziando anche il focus sull'assicurativo, da cui si aspetta flussi per un miliardo.