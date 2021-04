La "bomba" su prestiti e mutui: "Le banche hanno un cartello"

"Sembra esserci una sorta di 'cartello' tra le banche italiane in relazione ai tassi di interesse applicati su tutte le forme di finanziamento: dai mutui ai prestiti personali, dallo scoperto di conto corrente ai pagamenti a rate con le carte di credito' '. È questa la conclusione di una ricerca condotta dal Centro studi di Unimpresa, che ha analizzato dati del ministero dell'Economia, della Banca d'Italia e i fogli informativi di sei grandi gruppi creditizi del Paese.

Secondo l’associazione delle imprese italiane "questo cartello o accordo sulle pratiche commerciali", anche se tutto da accertare concretamente, sembra che spinga "alle stelle" i tassi di interesse sulle varie forme di credito " molto frequentemente", arrivando fino, e questa è la dura accusa che potrebbe suscitare polemiche, "al limite delle soglie d'usura stabilite dal ministero dell'Economia e delle Finanze''.

I tassi soglia vanno dal 6,26% per i mutui ipotecari a tasso fisso al 23,92% per il cosiddetto “credito revolving”, i pagamenti a rate con le carte, dal 6,91% dei mutui ipotecari a tasso variabile al 17,92% applicato alla cessione del quinto, dal 17,1% per le aperture di credito fino a 5.000 euro al 15,86% per il credito personale fino a 10.000 euro. Per quanto riguarda i tassi medi praticati dalle banche, invece, si va dall'1,81% per i mutui ipotecari a tasso fisso al 15,94% per il credito revolving, dal 2,33% dei mutui ipotecari a tasso variabile all'11,14% applicato alla cessione del quinto; dal 10,52% per le aperture di credito fino a 5.000 euro al 9,49% per il credito personale fino a 10.000 euro.

Secondo il vicepresidente di Unimpresa, Salvo Politino, "il cartello 'di fatto' sui tassi, creato nel sistema bancario italiano, non giova al consumatore finale e sembra ignorare del tutto le regole del gioco europeo dei tassi" . Politino spiega che la soglia dell’usura, fissata trimestralmente dalle autorità, "risulta tutt’oggi ancora elevata in un contesto di tassi prossimi allo zero o addirittura negativo e risulta poco appropriata: la scelta di reagire alle oscillazioni del livello generale degli interessi viene lasciata, infatti, in capo a chi presta denaro ovvero alle banche". "La nostra analisi dimostra- ha aggiunto- che il sistema bancario risponde ai limiti imposti dalla legge con una rosa di tassi medi applicati alle diverse forme di finanziamento non particolarmente variegati e nessuno raggiunge valori apprezzabilmente contenuti, se rapportati al costo del denaro".

Il vicepresidente di Unimpresa sottolinea che tutto questo avviene in una situazione "già drammaticamente critica" a causa della pandemia e della crisi economica che ne è scaturita e "mentre attendiamo di capire se 2,7 milioni di imprese e famiglie, da luglio, non potranno più beneficiare della moratoria sui vecchi prestiti, una cifra pari a quasi 300 miliardi di euro". L'analisi dettagliata dei principali operatori bancari italiani rilanciata da Unimpresa conferma che " il divario di tassi tra gli istituti di credito del Paese è “estremamente contenuto e, se l'interesse massimo legale mira a prevenire gli abusi e l'indebitamento eccessivo, lo stesso spinge al rialzo tutti i costi del credito qualunque esso sia" .

Secondo il Centro studi di Unimpresa un’altra tempesta perfetta rischia così di abbattersi su famiglie e imprese, rendendo più sottile la linea di confine tra l’usura “illegale” e il circuito parallelo di quella “invisibile”, o di mercato.