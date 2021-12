Quando cambiano le banconote Euro: come saranno

Entro il 2024 saranno ridisegnate tutte le banconote in euro e ciò avverrà con la collaborazione dei cittadini delle diverse nazioni del Vecchio continente. Lo ha deciso la Banca centrale europea (Bce), che ne ha dato comunicazione attraverso la presidente Christine Lagarde. “Dopo vent’anni – ha affermato l’avvocato francese – è tempo di aggiornare l'aspetto delle nostre banconote in modo che gli europei di tutte le età e origini possano identificarsi con esse” . I soldi in carta restano un simbolo tangibile e visibile di unità in Europa, soprattutto in tempi di crisi, e, come conferma Lagarde, “la loro richiesta rimane intensa” .

L’iter di riprogettazione delle banconote in euro inizierà con l’organizzazione di aree di discussione, il cui compito sarà quello di raccogliere le opinioni dei cittadini di tutte le nazioni d’Europa su possibili temi per le banconote future. Successivamente, un gruppo consultivo composto da un esperto di ciascun Paese europeo – specialisti di diverse discipline già nominati dalla Bce – presenterà al consiglio direttivo un elenco di temi selezionati. I disegni delle attuali banconote in euro si basano sul tema “tempi e stili”, rappresentato da finestre, porte e ponti.

A seguito delle proposte del gruppo consultivo, la Bce chiederà all'opinione pubblica il proprio parere sui temi selezionati. Verrà quindi bandito un concorso di progettazione per le nuove banconote, al termine del quale Francoforte consulterà nuovamente il pubblico e il consiglio direttivo prenderà la decisione finale. Dopo aver completato l'iter progettuale, il consiglio direttivo autorizzerà la produzione delle nuove banconote in euro e deciderà le possibili date di emissione.