Dopo Biden dove andrà la Borsa?

Che faranno le borse dopo la vincita di Biden negli USA ?

Le Borse fanno sempre la stessa cosa: o scendono o salgono o vanno in orizzontale.

Per il momento gli indici USA sono tecnicamente in orizzontale, anzi se guardiamo il Nasdaq possiamo dire che l’indice tecnologico USA si è posizionato a ridosso della trendline discendente del triangolo simmetrico che lo tiene imprigionato. Una lunga congestione che è iniziata a ridosso delle elezioni e che ora è destinata a sciogliersi da una parte o dall’altra, o al rialzo o al ribasso.

Se notiamo sugli indici USA abbiamo dei vistosi RUNAWAY GAP che si formano quando il mercato è impazzino da una parte o dall’altra e le barre non si toccano nemmeno creando appunto degli spazi vuoti nel grafico dei prezzi.

L’analisi tecnica vuole che i runaway gap vengano colmati ovvero che i prezzi ritornino sul luogo dell’omicidio, come un ciclista che supera arditamente l’ombra di un albero per poi tornare in indietro per stendersi e riposarsi.

Iniziano a circolare delle statistiche per cui un democratico alla Casa Bianca è positivo per le azioni nel medio lungo periodo:

I mercati finanziari vedono tassi di interesse sui minimi storici e con prospettive di una inflazione che non rialzerà presto la testa, tanto che alcuni si spingo a vedere una rincorsa al rialzo delle quotazioni immobiliari se è vero il grafico che segue del rapporto tra l’inizio di nuove costruzioni e la popolazione, rapporto che si colloca vicino al minimo degli ultimi 60 anni. Del resto del mercato immobiliare già abbiamo parlato in altri editoriali e i lettori sanno che siamo iper bullish secondo il motto che se hai due soldi oggi come oggi o investi in azioni o investi nel mattone.

E che negli USA ormai siamo in fase di bolla immobiliare lo conferma anche il rapporto tra prezzi delle case e il costo del lavoro orario (in grigio le recessioni della serie che l’ultima volta che è stato così non è finita bene)

Andiamo con l’analisi di 3 azioni americane che ci piacciono molto. La prima è TESLA che è una azione che non abbiamo mai raccomandato perché o diventi ricco o vai fallito e quindi diciamo molto lontana dal nostro pubblico tradizionale. TESLA sta disegnando un triangolo simmetrico che se viene rotto potrebbe portarla lontano, probabilmente al rialzo ma non è da escludere il ribasso. Occhio che siamo nel vertice del triangolo e quindi la partenza è vicina.

Altra azione interessante è FIVERR che ha rotto i massimi storici con un bellissimo uncino ma aspettiamo che ritracci per entrare

Altra azione interessante è DOCUSIGN chiusa in un movimento orizzontale da cui dovrebbe prima o poi uscire con un breakout