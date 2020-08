Bollo auto, il dettaglio nascosto che può far scattare la batosta

Tra i debiti di un parente defunto rientra a pieno titolo anche il bollo dell'auto eventualmente non pagato, ecco perchè pure questa voce può andare ad aggiungersi a quelle incluse in una successione ereditaria.

Al momento della morte, infatti, tutta l'eredità, comprensiva di beni e debiti, viene trasmessa ad un congiunto scelto esplicitamente tramite testamento oppure seguendo le linee tracciate dalla legge (si va dal coniuge, fino ad arrivare ai figli ed eventualmente ad altri parenti fino al sesto grado). Chiunque risulti destinatario di una successione ereditaria dovrà dunque accollarsi eventuali debiti gravanti su un veicolo appartenente al parente defunto, facendosi carico, ad esempio, semplicemente anche di pagare il bollo auto entro la prevista data di scadenza.

Nel caso in cui gli eredi siano più numerosi, ognuno di essi sarà tenuto a versare una parte della somma totale che corrisponda a quella che è la ripartizione prevista proprio dalla stessa successione ereditaria. Una situazione, questa, che non si viene a creare ovviamente quando si parla di un solo erede, sia nel caso in cui venga investito del ruolo direttamente dal testamento che qualora risulti a termini di legge come unico destinatario dei beni del defunto. Divenendo, infatti, il solo proprietario della vettura sarà allo stesso tempo anche debitore dell'intera cifra da versare.

Nuovo proprietario, ovviamente, significa anche doversi occupare delle documentazione necessaria ad attestare il cambio dell'intestazione del mezzo. L'erede, dunque, dovrà sbrigare tutte le pratiche burocratiche, a partire da quella del passaggio di proprietà, la cui registrazione dovrà essere effettuata presso il Pubblico registro automobilistico (Pra). Dopo una necessaria autenticazione della firma dell'erede (o degli eredi), ci saranno 60 giorni a disposizione per provvedere a far registrare il passaggio nell'ufficio provinciale dell'Aci Pra o della motorizzazione civile.

L'unica situazione in cui l'erede può evitare di farsi carico del pagamento del bollo di un'auto ereditata si verifica nel caso in cui questo sia caduto in prescrizione, ovvero qualora siano trascorsi almeno 3 anni dal 1 gennaio dell'anno successivo in cui si sarebbe dovuto saldare il pagamento del bollo.

È ovviamente possibile farlo anche rinunciando all'eredità dell'autoveicolo, la cui proprietà passa in questo caso di diritto allo Stato.