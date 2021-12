Un "bonus psicologico" da 1600 euro: ecco chi potrà beneficiarne

In arrivo il bonus psicologico 2022. Questo quanto emerge nell’ambito degli emendamenti alla Manovra per il prossimo anno. Una decisione arrivata dopo i postumi lasciati dal Covid che a distanza di due anni dal suo “ingresso” in Italia fa contare un aumento di problemi di carattere psicologico. Possibile arrivare a riscuotere fino a 1600 Euro per poter accedere ai servizi di psicoterapia. Ne avranno diritto i cittadini residenti nel territorio italiano che hanno raggiunto la maggiore età e ai quali non è stato diagnosticato alcun tipo di disturbo mentale. Il fondo che lo istituisce è inserito nello stato di previsione del ministero della Salute.

In aumento i problemi legati a disturbi psicologici

Ansia, stress, attacchi di panico, depressione, aggressività, i maggiori problemi con i quali numerosi italiani si sono trovati a dover fare i conti in questi anni caratterizzati dalla pandemia. Dalle chiusure forzate in casa per via dei lockdown, alla perdita dei propri cari portati via dalla malattia. Senza poi contare il cambiamento delle abitudini sociali come quelle al bar, al cinema e nello sport, giusto per fare qualche esempio. Ed ecco l’arrivo dei problemi di carattere psicologico che stanno tormentando milioni di italiani. Per alcune persone si è trattato di un problema che si è accentuato, per altre invece, di un disturbo nuovo. A ciò si aggiungono anche i tentativi di suicidio e, in altri casi, di suicidi che si sono consumati. Un malessere che non ha fatto sconti a nessuno, uomini o donne.

Cosa prevede il bonus psicologico

Quello che istituisce il bonus psicologico è un emendamento alla legge di bilancio che ha trovato concordi gli addetti ai lavori in aula con un doppio stanziamento di fondi per un totale di 50 milioni di Euro. Prevista l’erogazione di somme fino a 1600 Euro in base all’Isee. Sarà infatti proprio quest’ultimo documento l’indicatore utilizzato dagli interessati per accedere alle somme messe a disposizione dal governo. Più aumenta l’indicatore e più diminuisce l’importo del bonus di cui si potrà beneficiare in vista delle sedute dagli specialisti del settore. Di seguito l’elenco delle somme bonus disponibili in base all’Isee.

1600 euro con Isee inferiore a 15mila;

800 euro con Isee tra 15mila e 50mila;

400 euro con Isee tra i 50mila e i 90mila.

La conferma circa l’attivazione del bonus psicologico e le indicazioni di tutte le modalità specifiche per potervi accedere avverranno solamente dopo l’approvazione della Manovra e il conseguente decreto di attuazione.