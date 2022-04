Bonus vacanze, come funziona per il 2022

Quando si parla di bonus vacanze non può non tornare in mente la misura introdotta dal governo Conte per rilanciare il turismo dopo i mesi di lockdown. Un incentivo tra l’altro molto criticato. Oggi quel bonus vacanze non esiste più: dunque, non si può più richiedere, né tantomeno utilizzare (nel caso in cui qualcuno non lo abbia già fatto).

Tuttavia, esistono ancora dei bonus vacanze: si tratta di quei bandi che ogni anno vengono pubblicati dall’Inps in favore degli assicurati. Messo da parte il bando per le vacanze “Inpsieme senior”, per cui i termini del bando sono scaduti il 15 aprile 2022, ad oggi le uniche possibilità di vacanze a costo zero, o quasi, sono riservate agli studenti, purché figli dei dipendenti, o pensionati, della pubblica amministrazione.

Nel dettaglio, esistono due bandi: uno per gli studenti delle scuole medie per soggiorni in Italia e l’altro riservato agli studenti delle scuole superiori con opportunità anche per vacanze all’estero. Per questi due bandi il termine è in scadenza: l’ultimo giorno per candidarsi è il 22 aprile 2022, quindi bisogna affrettarsi nel caso in cui si voglia prendere parte a una vacanza studio in cui arricchire il proprio bagaglio culturale.