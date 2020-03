Le Borse provano a reagire

C'è voglia di reagire alla crisi nei mercati finanziari di tutto il mondo, anche se i timori sono ancora forti. Le Borse europee, dopo una fiammata iniziale, perdono slancio e virano in negativo, a dimostrazione dell'estrema volatilità dei mercati. La Borsa di Milano dopo un buon avvio passa in territorio negativo. Il Ftse Mib perde lo 0,7% e torna sotto i 15mila punti. Sul paniere brilla solo Recordati (+4,5%), insieme a Tim (+4,5%), pesanti invece Azimut (-5,3%) e Generali (-4,6%). Anche lo spread corregge il tiro e risale a 255 punti base. Va ancora peggio per le altre Borse europee: Francoforte perde il 3,5%, Parigi il 3% e Londra il 2,9%.

La Consob ha annunciato (per oggi) il divieto giornaliero di vendita allo scoperto su 20 titoli azionari: Azimut Holding, Telecom Italia, Unicredit, Exor, Fca, Banca Generali, Leonardo, Ubi Banca, Mediobanca, Fiera Milano, Sanlorenzo, Banca Mediolanum, DoValue, Cerved Group, Ovs, Maire Tecnimont, Marr, Autogrill, Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps), e Astm.

Le Borse asiatiche hanno reagito così al tonfo di Wall Street di lunedì: Tokyo chiude piatta, in rialzo dello 0,06%, Shanghai cede l'1,2%, Hong Kong lo 0,65%. In Australia Sydney rimbalza e chiude in rialzo del 5,8%. Giù del 2,8% Taipei e del 2,89% Seul.

Il lunedì nero di Wall Street

Il 16 marzo 2020 verrà ricordato a lungo, con il Dow Jones a -12,94%, la peggior seduta in termini percentuali dal lunedì nero del 1987, quando lasciò sul terreno il 22%. In termini di punti assoluti, però, è stata la sessione più nera di sempre. La Borsa di New York è tornata, in termini di punti, ai livelli del febbraio 2017. Per il Nasdaq, che ha ceduto il 12,32%, si tratta di un record negativo assoluto.