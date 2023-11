Cdp fa il tutto esaurito. Va a ruba il bond al 5%

Obiettivo raggiunto per Cassa depositi e prestiti. Chiuderà questo pomeriggio alle ore 13, con largo anticipo rispetto alla scadenza prefissata del novembre, la sottoscrizione del bond con cui la mano del ministero dell'Economia che si occupa di investimenti, è tornata a bussare alla porta delle famiglie italiane. Malgrado l'ente guidato da Dario Scannapieco avesse già maggiorato l'obiettivo di provvista da 1,5 a 2 miliardi, i libri delle prenotazioni hanno «superato l'ammontare massimo offerto». Intesa Sanpaolo e Unicredit hanno pertanto fischiato la fine della corsa alla squadra di 24 banche coinvolte nel collocamento.

Le obbligazioni, non subordinate e non garantite dallo Stato, avranno una durata di sei anni e daranno una remunerazione mista: a tasso fisso del 5% per i primi tre anni e variabile per i successivi tre, pari all'Euribor a tre mesi maggiorato almeno dello 0,90% annuo. Un buona messe per i piccoli risparmiatori italiani, alla ricerca di un investimento da divano, probabilmente i medesimi che avevano già decretato il successo del Btp Valore, terminato con una raccolta da 17,2 miliardi.

È terza volta che Cdp si appella alle famiglie italiane, era già accaduto nel 2015 e nel 2019 per 1,5 miliardi. Hanno aiutato sia il lotto minimo «popolare» (1.000 euro) sia l'aliquota fiscale agevolata al 12,5% ma questa volta il calendario regala un sapore più dolce al tutto esaurito. Che diviene, seppur indirettamente, l'ulteriore segnale di fiducia che l'Italia, dopo aver superato l'esame di Fitch e S&P, spedisce alle Borse in vista della prova capitale con Moody's di venerdì sera.

I proventi del bond saranno, infatti, riversati dalla Cassa all'economia reale, «per sostenere imprese, territorio e infrastrutture» e «contribuire concretamente alla crescita del Paese». L'emissione retail segue quelle per gli istituzionali, fra cui il primo green bond targato Cdp e il debutto sul mercato dei capitali statunitense.