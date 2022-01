"Cessione del credito? Una volta sola". Cosa può cambiare sul Superbonus

Per evitare nuove truffe tramite il Superbonus, il governo ha ipotizzato di limitare la cessione dei crediti: si potrà fare soltanto una volta.

Ecco l'ipotesi

È ancora soltanto un'ipotesi ma i costruttori sono molto preoccupati: l'Ance e le organizzazioni artigiane gridano in coro "basta modifiche". La bozza del decreto Sostegni, infatti, contiene la possibilità di modificare il capitolo che riguarda le frodi sui bonus edilizi, Superbonus compreso. I crediti che, al 7 febbraio, saranno già oggetto di cessione potranno procedere con un'altra. Come scrive l'Ansa, i contratti che violeranno le nuove norme saranno considerati nulli.

"Basta con i cambiamenti"

" L'ennesima modifica alle misure in corso, con il limite alla cessione dei crediti, rischia di bloccare le imprese e penalizzare le famiglie più bisognose. Non è così che si fermano le frodi ", commentano dall'Ance. " Basta con i continui cambiamenti. L'incertezza delle regole, anche con provvedimenti retroattivi, scoraggia il mercato e le imprese più serie ", afferma il presidente, Gabriele Buia. " Giusto l'obiettivo di contrastare le frodi ", sottolinea Buia, " ma non si possono colpire continuamente migliaia di cittadini e di imprese corrette impegnate in interventi di riqualificazione energetica e sismica, che ora dovranno necessariamente rivedere le condizioni contrattuali con i proprietari, generando migliaia di contenziosi e un blocco del mercato ".

"Incertezza sul mercato"

Dello stesso parere anche Marco Granelli, presidente di Confartigianato, il quale sottolinea infatti come " le continue modifiche creano incertezza sul mercato con l'effetto di bloccare le operazioni, anche quelle che non presentano profili patologici" . Limitare ad una sola cessione il trasferimento dei crediti, potrebbe provocare un rallentamento delle operazioni di acquisto anche da parte degli operatori finanziari ormai prossimi " al raggiungimento della loro capacità di 'assorbimentò in compensazione dei crediti stessi ".

Come cambia il Superbonus 2022

Come ci siamo occupati sul Giornale.it, l'agevolazione è stata prorogata per altri due anni e sarà in vigore fino al 2023: dopodiché, come riporta il Corriere, nel 2024 l’aliquota scenderà al 70% e nel 2025 al 65%. Quel che più importa, comunque, riguarda l'agevolazione per chi decide di eseguire coibentazioni (cappotti termici), rinnovare gli impianti di riscaldamento e intervenire sulle parti strutturali. In tutti questi casi, si può tentare utilizzare il Superbonus per il miglioramento energetico o antisismico prorogato al 110% fino alla fine del 2023.

Cosa succede con il sisma bonus

Confermato fino al 2024 anche il sisma bonus, " detrazione per interventi di ristrutturazione su immobili che si trovano in zone considerate a rischio sismico ", come riporta SkyTg24. Si va da un minimo del 50% a un massimo dell’85%, da calcolare su spese entro le 96mila euro. Per quanto riguarda il Super Sisma bonus 110%, invece, " si applica agli interventi antisismici realizzati tra il luglio 2020 e il 30 giugno 2022, senza dover per forza comportare un salto di classe dell'immobile ".

Gli altri bonus sulla casa

Prorogato anche il bonus facciate, destinato in un primo momento a scomparire: la percentuale per rifare le facciate degli immobili, però, è scesa dal 90% al 60%. Riconfermato fino al 2024 anche l'ecobonus per incentivare i lavori di riqualificazione energetica degli edifici. Rispetto al passato, però, non sarà però più necessario l’obbligo di asseverazione se l’importo delle spese non sarà superiore ai 10mila euro.