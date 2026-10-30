Conti correnti, ecco quando scatta la stangata sul denaro depositato da privato cittadino: la sentenza della Cassazione

I controlli dell’Agenzia delle Entrate sui movimenti bancari non risparmiano i privati cittadini, estendendosi ben oltre la cerchia di imprenditori e professionisti. Con l’ordinanza n.25843 pubblicata il 26 settembre 2026, la Corte di Cassazione ha confermato che il Fisco può legittimamente considerare come reddito imponibile non dichiarato qualsiasi versamento che venga effettuato su un conto corrente, ma sia sprovvisto di adeguata giustificazione, anche se l’operazione è riconducibile a una persona fisica e non risulti coinvolta direttamente alcuna società o impresa. In base al meccanismo di presunzione legale relativa previsto dall’articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973, spetta interamente al contribuente l’onere della prova contraria: per evitare la tassazione, il risparmiatore deve documentare in modo analitico e tracciabile che quelle somme non hanno rilevanza fiscale oppure che abbiano già scontato le imposte alla fonte.

Il caso specifico esaminato dagli Ermellini riguardava un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2008. Attraverso le indagini finanziarie, il Fisco aveva ricostruito a carico di un contribuente un ingente imponibile sottratto all’Erario pari a 917.473,00 euro, calcolato sulla base di una serie di accrediti bancari non tracciati. A far scattare gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate erano stati alcuni evidenti indicatori di anomalia fiscale: l’uomo, pur ricoprendo il ruolo di amministratore in due diverse società attive nel comparto dell’edilizia, era risultato un totale evasore per non aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi in un lungo arco temporale compreso tra il 2004 e il 2009.

Inoltre, gli uffici finanziari avevano accertato una palese sproporzione nel 2010, anno in cui il contribuente aveva dichiarato un reddito irrisorio a fronte dell’acquisto di una proprietà immobiliare di pregio, finanziata mediante la stipula di un mutuo ipotecario da ben 600mila euro. Facendo leva su questa combinazione di elementi, erano scattati gli accertamenti fiscali.

La battaglia legale era iniziata davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma. In quella sede, il contribuente aveva tentato di smontare l’azione del Fisco sollevando diverse eccezioni. Da un lato sosteneva che le indagini finanziarie basate su automatismi presuntivi fossero applicabili esclusivamente a imprenditori, ditte o professionisti con partita IVA, escludendo i semplici privati, dall’altro lamentava presunti vizi di forma dell’atto impositivo, contestando sia la validità della sottoscrizione e delle relative deleghe dei funzionari, sia la mancanza della necessaria autorizzazione a monte per accedere ai suoi conti. La contestazione era stata tuttavia respinta sia nel primo che nel secondo grado di giudizio: da ciò la decisione di ricorrere in Cassazione, ma il risultato è stato lo stesso.

Il fulcro della sentenza degli Ermellini risiede nella qualificazione giuridica dello strumento a disposizione del Fisco: i movimenti sul conto corrente bancario generano una vera e propria presunzione legale relativa. Ciò significa che le norme vigenti attribuiscono automaticamente valore di prova ai dati raccolti dalle Entrate, ribaltando sul destinatario del controllo l’obbligo di dimostrare il contrario.

A differenza delle presunzioni semplici regolate dal Codice Civile (art. 2729 c.c.), che impongono all’Amministrazione finanziaria l’onere di raccogliere indizi gravi, precisi e concordanti, la presunzione legale solleva l’ufficio da tale obbligo. Al Fisco basta riscontrare il versamento non giustificato per considerarlo tassabile, senza dover dimostrare quale specifica attività lavorativa o fonte occulta lo abbia generato, usandolo sia per far emergere la base imponibile sia per quantificarne l’imposta.

Ciò non significa che la difesa sia impossibile o che ogni versamento si trasformi in automatico in una sanzione: il meccanismo presuntivo ammette la prova contraria, lasciando al privato la possibilità di contestare i calcoli erariali fornendo tuttavia prove idonee e incontestabili. Oltre ad aver sottolineato l’inversione dell’onere della prova, la Suprema Corte ha ribadito la storica sentenza 228/2014, in cui furono definiti con precisione i confini delle indagini bancarie: mentre la presunzione legata ai prelevamenti (ovvero le uscite dal conto) resta un rischio limitato ai soli titolari di reddito d’impresa, quella che colpisce i versamenti (i movimenti in entrata) ha una portata universale e riguarda tutti i contribuenti, inclusi i lavoratori dipendenti e i pensionati.

Stabilita la legittimità dell’origine dell’indagine, l’onere della prova si sposta quindi sul presunto evasore fiscale, che non può fornire giustificazioni vaghe ma deve presentare in tribunale elementi documentali che consentano di ricostruire l’origine delle somme depositate, collegandola a operazioni concretamente avvenute. Sta poi al giudice raccogliere questi elementi e comprovarne la validità e la coerenza con i versamenti contestati, prima di pronunciarsi nel merito.

Nel caso specifico, l’ex amministratore si era difeso sostenendo che quei massicci versamenti fossero semplici rimborsi di somme precedentemente anticipate alle proprie aziende edili: tuttavia, non era stato in grado di fornire ai giudici una rendicontazione precisa e documentata di quei movimenti. La Suprema Corte pertanto ha rispedito al mittente il ricorso, bocciando al contempo anche le contestazioni relative ai vizi formali dell’avviso di accertamento e alla valutazione delle prove.