Coronavirus, profezia di Confidustria "Pil giù del 10 per cento"

Pessime notizie sul fronte dell’economia per il nostro Paese. Secondo una stima del centro studi di Confindustria, a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus l’Italia subirà una "enorme la perdita di Pil nella prima metà del 2020". Dallo studio, infatti, emerge che si verificherà una " caduta cumulata dei primi due trimestri del -10% circa". Se la fase acuta di questa emergenza dovesse terminare a maggio, si ipotizza una successiva lenta risalita dei dati che, comunque, non riuscirebbero a ribaltare la situazione.

Al termine dell’anno, il Pil segnerà un -6%. Ma tutto è in evoluzione e le certezze sono poche. Solo i prossimi mesi, secondo gli industriali, potranno fornire dati più certi dai quali si capirà se in queste ipotesi c'è "realismo o eccessivo ottimismo" . Discorso diverso per il 2021 quando è atteso un "parziale recupero", con un rimbalzo del +3,5%.

Gli industriali, senza usare giri di parole, parlano di " economia italiana colpita al cuore" e avvertono che, considerata la situazione, "bisogna agire immediatamente", con interventi "massivi" in una misura che oggi "nessuno conosce", "sia su scala nazionale che europea". E proprio all’Europa Confindustria lancia un messaggio chiaro sottolineando che "le istituzioni Ue sono all'ultima chiamata per dimostrare di essere all'altezza". Gli industriali spiegano che "solo mettendo in sicurezza i cittadini e le imprese la recessione attuale potrà non tramutarsi in una depressione economica prolungata", "aumento drammatico della disoccupazione" e "crollo del benessere sociale".