Turmeric trend, cos'è l'acqua magica che illumina (letteralmente) i social network

Su TikTok, Instagram e YouTube è letteralmente esplosa la moda dell'acqua luminosa, una curiosa e affascinante attività che mescola scienza e intrattenimento. Già, perché anche i social network sono in grado di regalare momenti magici. Basta solo seguire i trend giusti e quello che arriva dall'India è davvero affascinante oltre che virale. Stiamo parlando del "turmeric trend" - anche conosciuto come "turmeric glow trend" - che mette al centro della scena la curcuma e l'incredibile effetto che è in grado di provocare se combinato con l'acqua e la luce del cellulare. Su Instagram i video del "magico" esperimento si moltiplicano quotidianamente e alcuni filmati hanno superato 12 milioni di visualizzazioni grazie all'effetto "wow", che sono in grado di generare soprattutto tra i più bambini.

Come realizzare il turmeric trend

Ricreare tra le mura domestiche il turmeric trend è facilissimo. Tutto ciò che serve è un bicchiere di acqua, curcuma in polvere e un cellulare. Dopo avere posizionato il telefonino sul tavolo con lo schermo rivolto verso l'alto si accende la torcia e sopra si appoggia un bicchiere trasparente (rigorosamente di vetro) colmo di acqua. Una volta effettuati questi semplici passaggi si spengono le luci della stanza, si aggiunge un cucchiaio di polvere di curcuma sulla superficie dell'acqua contenuta nel bicchiere e la magia ha inizio. Ciò che avviene è una spettacolare reazione fluorescente dorata, che si anima nel buio e ricorda una pioggia di stelle. Una magia che si realizza grazie alla torcia dello smartphone.

Il messaggio positivo dietro al trend

Questo semplice esperimento casalingo, che unisce stupore e creatività, è diventato in pochi giorni protagonista assoluto dei reel di Instagram e TikTok e degli short di YouTube e dall'India si è diffuso in tutto il mondo. A fare diventare il turmeric trend un fenomeno virale è soprattutto l'effetto wow che è in grado di suscitare nei bambini ma anche negli adulti.

La loro reazione di pura gioia e, documentata in migliaia di video che si trovano sui social network, ci ricorda che siamo ancora in grado di stupirci per cose piccole e semplici e che la bellezza è ovunque anche in un bicchiere di acqua e curcuma. Ma non solo. Gli esperti assicurano che realizzare questo semplice esperimento a casa con i propri figliin loro la curiosità scientifica e l'apprendimento della regola causa-effetto.