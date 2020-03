Coronaviurs, Confindustria: "Servono azioni per restituire fiducia"

“ È urgente creare una diga solida e governare la transizione economica ". La Confindustria, in un documento, indica le misure da adottare per contrastare l'emergenza di Coronavirus che sta incidendo sul sistema produttivo italiano con conseguenze gravissime e non ancora totalmente definibili.

" Le prospettive economiche e industriali europee e italiane sono in questa fase gravemente compromesse dal dilagare dell'emergenza sanitaria, e non è chiaro con quali tempi esse saranno ristabilite. La tenuta del tessuto produttivo è cruciale per tutte le aziende: le imprese, con chi vi lavora, sono il patrimonio vero dell'Europa e dell'Italia ". Dunque è essenziale dare risposte non solo a livello statale, ma da parte dell'Ue, richiamando il piano di Commissione e Bce che in questi giorni è in progress: " Servono iniziative immediate su scala nazionale ed europea (...) per difendere la nostra economia, europea e italiana, attivando un ingente flusso di liquidità attraverso garanzie e finanziamenti agevolati che consentano di diluire nel lungo termine l'impatto della crisi senza appesantire eccessivamente i debiti pubblici nazionali. In Europa in questi giorni sono state assunte decisioni importanti e incoraggianti che vanno però accompagnate con l'introduzione di titoli di debito europei ".

Poi l'Associazione degli industriali si rivolge al governo parlando del Dl Cura Italia, riconoscendo " l'importante sforzo compiuto " ma ponendo la questione cruciale che " si definisca fin d'ora il quadro delle prossime azioni necessario per restituire fiducia rispetto a un percorso di difesa del sistema produttivo, che dovrà far seguito a un evento correttamente equiparato a una guerra ".

Confindustria, pertanto, fa le sue proposte al governo:" un piano anticiclico straordinario finanziato con risorse europee che preveda l'emissione di emissione di debito europeo; Interventi urgenti per il sostegno finanziario delle imprese piccole, medie e grandi che prevedano la sospensione immediata per tutte le imprese, a prescindere dalle soglie di fatturato, dei i versamenti fiscali e contributivi di prossima scadenza e un allungamento del periodo di rateizzazione; la concessione, a richiesta ma senza obblighi documentali, del pagamento diretto da parte dell'Inps delle integrazioni salariali anche per le imprese che hanno riduzioni o sospensioni di orario con intervento della cassa integrazione Covid-19; il rafforzamento del Fondo di Garanzia per offrire supporto incondizionato a Pmi e Mid Cap; misure straordinarie per la liquidità delle imprese, anche medie e grandi, che consentano di guadagnare tempo grazie alla garanzia dello Stato e attivando risorse europee attraverso il ruolo di Cdp, Bei e Fei; un forte sostegno per le imprese strategiche, che accanto a linee di credito per liquidità, preveda, in caso di difficoltà, la possibilità di un ingresso temporaneo dello Stato nel capitale ".

Inoltre, secondo Confindustria, per sostenere le imprese con tempestività e incisività nella fase di emergenza è indispensabile " intervenire sulla regolamentazione finanziaria per alleggerire i requisiti prudenziali favorire i nuovi finanziamenti bancari ed eventuali misure di tolleranza sui prestiti in essere alle imprese danneggiate dal Covid-19; potenziare ulteriormente il nuovo Temporary Framework sugli aiuti di Stato approvato dalla Commissione Europea per dare ulteriore forza agli interventi di garanzia; definire strumenti europei e nazionali per semplificare il riconoscimento di Covid-19 quale causa di forza maggiore ai fini dell'esecuzione dei contratti introdurre misure di carattere organizzativo per semplificare la gestione dell'emergenza e il rilancio degli investimenti pubblici ".