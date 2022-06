Cos’è la lunchflation e quanto costa ai lavoratori

La fine dello smart working e il ritorno in ufficio di milioni di lavoratori ha portato alla nascita di un nuovo fenomeno: negli Stati Uniti è già stata ribattezzato "lunchflation". Si tratta dell’aumento dei costi per i lavoratori dovuto all’inflazione e a una serie di spese che durante i due anni di pandemia in molti non erano più abituati ad affrontare.

In Italia questo fenomeno non ha ancora un nome, ma la situazione è la stessa che negli Usa ed è la conseguenza dell’inflazione degli ultimi mesi e del ritorno sul posto di lavoro. I prezzi dei beni e dei servizi sono notevolmente cresciuti rispetto a due anni fa, soprattutto negli ultimi mesi. E andare in ufficio costa di più sia per l’aumento del prezzo del carburante, sia per le maggiori spese derivanti dall’acquisto del pranzo o di un semplice caffè con i colleghi.

Negli Stati Uniti, spiega la Cnn, il prezzo del cibo ad aprile 2022 è aumentato del 9,4% rispetto allo stesso periodo del 2021 e i prezzi nei negozi alimentari sono cresciuti del 10,8%. In Italia non ci sono dati altrettanto specifici, ma la situazione è simile. Pensiamo, per esempio, al caro colazione: comprare un caffè, un cappuccino o un cornetto al bar costa quasi il 20% in più di un anno fa.

Il costo medio della colazione è passato da 2,43 a 2,84 euro nel 2022: parliamo di 100 euro in più a persona in un anno. Discorso simile vale anche per la pausa pranzo: negli Stati Uniti è passata, di media, da 7 a 12 dollari. Per l’Italia non ci sono dati, ma chiunque frequenti bar e ristoranti in pausa pranzo avrà notato importanti differenze di prezzo.

Non solo, perché ad aumentare sono anche i costi per raggiungere il posto di lavoro. Basti pensare al carburante: oggi in Italia un litro di benzina costa circa 1,9 euro al litro e il diesel poco meno. Prima della pandemia, a febbraio 2020, il prezzo media era intorno a 1,5 euro. Ed è facile capire quanto si spenda in più anche solo per raggiungere il lavoro.

Continua a leggere qui.