Costruzioni: appuntamento a novembre per Made expo, hub dell'edilizia che riparte

Si terrà dal 22 al 25 novembre 2021 a Fiera Milano (Rho), Made expo, la manifestazione leader in Italia per il settore delle costruzioni, del progetto e dell’architettura che si sposta così da marzo - la data inizialmente in calendario - a novembre, interpretando le aspettative del mercato e degli operatori, “confidando che lo slittamento possa lasciare i giusti tempi per superare la pandemia e rappresentare davvero una ripartenza reale a livello globale”. Il settore delle costruzioni è uno degli asset per il rilancio dell’economia italiana e questo periodo di tempo non solo permetterà di consolidare il trend positivo di crescita del settore e di tutta la sua grande filiera, ma sarà fondamentale per affrontare l’emergenza sanitaria con gli strumenti e le cure necessarie.

Mde expo, per la prima volta organizzato direttamente da Fiera Milano, attraverso la società Made Eventi Srl di proprietà di Fiera Milano (60%) e di Federlegno Arredo Eventi (40%), punta così sulla nuova data per esprimere tutto il potenziale del comparto dell’edilizia ben rappresentato dalla fiera leader a livello internazionale in grado di dar voce ad una Building Community rappresentata in Italia da oltre 700.000 imprese e più di 1 milione di addetti.

Questo tenendo conto che anche la legge di bilancio approvata a fine 2020 sostiene il comparto dell’edilizia e proroga a tutto il 2021 la validità di bonus e incentivi, per i quali si conferma la possibilità di applicare sconto in fattura e cessione del credito, oltre all’importante proroga al 30 giugno 2022 del Superbonus 110% e, per gli edifici o condomini che al giugno di quell’anno hanno concluso il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022. E si prevedono molti investimenti per i cantieri e per il rinnovamento infrastrutturale previsti nell’ultimo piano presentato dal Governo. Agevolazioni che stanno agendo da stimolo all’economia e a novembre 2021 saranno ancora nel pieno della loro funzione. MADE expo sarà così sempre più il luogo dove ogni domanda su Bonus, SuperBonus 110%, Ecobonus, Bonus Facciate, SismaBonus, potrà trovare una risposta.

La macchina organizzativa di Fiera Milano, intanto, è già pronta ad accogliere tutto il network della manifestazione, offrendo a espositori e operatori un’esperienza unica in grado di amplificare l’importanza di questa mostra professionale. Opportunità che ha anche un “motore” unico, l’innovativa Fiera Milano Platform, che consente a espositori, buyers e visitatori di vivere l’appuntamento fieristico sia in un formato fisico, sia in versione digitale: la multicanalità terrà connessi tutti gli attori fieristici attraverso una community consapevole che avrà accesso dalla nuova App dell’evento, dal My Matching - dai Webinar & le Live Chat, dal Blog di Manifestazione e dal Digital Signage.

Confermati tutti gli eventi che a novembre saranno ancora più ricchi di contenuti e relatori, sui temati che Made expo continuerà a sviluppare nel suo Osservatorio MADE21: Tecnologia & Digitale, Effetto Clima, Risorse & il Riciclo e ancora il Next Living, un focus su come saranno gli edifici, le case, gli uffici, gli alberghi e le costruzioni abitative della nuova contemporaneità.

Partner, ordini e associazioni professionali sostengono questa scelta, insieme ad Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che sarà al fianco di MADE21 nella promozione della manifestazione all’estero.

Quella di spostare la data è una la scelta fatta della maggior parte delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale che hanno deciso di attendere la fine dell’estate per andare in scena in sicurezza, nel pieno della ripresa e in un clima di rinnovata fiducia. Positiva la riposta degli espositori che hanno scelto Made expo 2021 come palcoscenico dove raccontarsi, si uniranno le altre aziende desiderose di avere finalmente di nuovo a disposizione il luogo fisico dove presentare le proprie innovazioni di prodotto a un network unico di professionisti, progettisti, imprese di costruzione e produzione, artigiani, serramentisti, contractor e buyers.

Tutte le informazioni su www.madeexpo.it/ #costruiamoilfuturo @MADE21