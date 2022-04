Col tetto c'è il ricalcolo delle bollette: cosa accadrà

All'interno del Decreto energia, approvato nella serata di ieri alla Camera dei deputati con 323 voti a favore e 49 contrari, vengono stabilite le nuove regole in base alle quali l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) potrà fissare le tariffe da addebitare nelle bollette dei contribuenti. La norma prevede la creazione di uno specifico sistema finalizzato a contrastare ogni genere di speculazione, così da ridurre, questo almeno nelle intenzioni dell'esecutivo, l'impatto dei rincari sui conti degli italiani.

Stando a quanto determinato nel provvedimento, Arera "dovrà determinare le tariffe di luce e gas tenendo conto anche del reale costo di approvvigionamento della materia prima" , spiega all'Agi il capogruppo del M5S alla Camera Davide Crippa. "Ciò significa" , prosegue, "che Arera può introdurre una sorta di 'price cap' nazionale al gas indicizzando le tariffe ai reali prezzi di importazione" . Una differenza che potrebbe incidere fino al 40%, specie considerando il fatto che il gas al Ttf (ovvero al Title transfer facility, punto di scambio virtuale per il gas naturale nei Paesi Bassi ) viene valutato intorno ai 100 euro a megawattora mentre agli importatori costa solo 60 euro. Basta fare riferimento ai dati trasmessi ancora all'inizio di marzo dall'Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli per comprendere il divario: il metano importato nel nostro Paese costava allora 0,60 euro a metro cubo, mentre nei "contratti forward" alla borsa di Amsterdam saliva fino a 1,60 euro. "Da mesi segnaliamo la necessità di mettere un tetto al costo dell'energia" , puntualizza Crippa, e "di arrivare a un prezzo ancorato ai contratti reali e non al Ttf olandese, un indice finanziario e oggetto di speculazioni che ormai non risponde più alla realtà" .

Il nuovo sistema è definito nell'articolo 18-bis del sopra menzionato Decreto, e istituisce in realtà "il rinvio al reale costo di approvvigionamento delle materie prime oltre che all'andamento di mercato tra i parametri in relazione ai quali l’Autorità stabilisce e aggiorna le tariffe" . In sostanza non si tratta di un vero e proprio "price cap", come richiesto esplicitamente dall'Italia all'Ue, ma di un sistema di contrasto contro eventuali ed eccessive speculazioni.