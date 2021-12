Scattano gli arretrati in busta paga per gli statali: ecco quando

Quasi 10 miliardi di euro è la cifra con cui lo Stato rimborserà i dipendenti della pubblica amministrazione con gli arretrati che gli spettano. Un bel gruzzoletto si pensa che, dal prossimo anno, ai dipendenti statali toccheranno aumenti dell'ordine fino al 4,15% sugli stipendi lordi come ci siamo occupati sul Giornale.it.

Le spese dell'ultimo triennio

Il motivo della "generosità" delle nuove buste paga è da ricondursi ad un ritardo strutturale dei rinnovi contrattuali nelle Pa: non si tratta che di un adeguamento fisiologico a cui vanno incontro, periodicamente, certe tipologie di contratti statali. Ma torniamo al nocciolo centrale, ossia i 10 miliardi di euro: come riporta Il Sole 24 Ore, " il ritardo accumulato negli anni si manifesta ora nella mole degli arretrati in arrivo ". Il calcolo è il seguente: c'è una progressione che va dall'1,3% per il 2019 al 2,01% per il 2020 fino al 3,78% a regime, scontando il piccolo "anticipo" riconosciuto nei periodi scoperti dai rinnovi con l'indennità di "vacanza contrattuale", e cioé " lo 0,3% dello stipendio dalla primavera 2019 e lo 0,5% dal luglio di quell'anno ".

Le cifre

Chi opera nelle "funzioni centrali" (più di 200mila persone), avrà un aumento in busta paga compreso tra 1.120 a 2.150 euro a seconda dell'inquadramento del dipendente. Situazione diversa nella Sanità (3 miliardi di arretrati) e tra Regioni ed enti locali (1,7 miliardi) dove aumenti e arretrati contrattuali sono finanziati dai bilanci delle amministrazioni. Negli ospedali, infatti, gli infinit tempi del rinnovo allungano l'attesa anche per il riconoscimento dei 335 milioni di " indennità di specificità per gli infermieri ", ideata dal governo Conte-bis che ha premiato l'impegno della categoria nell'emergenza pandemica ma che era collegata da quella norma proprio al contratto ancora senza alcuna firma.

Il triennio 2019/2021 si concluderà tra due settimane: ecco, quindi, che i primi effetti contrattuali si vedranno sul recupero del tempo perduto: ormai da anni, gli stipendi dei dipendenti pubblici hanno "strappi" lunghi anche alcuni anni: dopo il lungo "congelamento" deciso nel 2010 durante la forte crisi dei debiti sovrani, il primo rinnovo fu siglato nel 2016-18 ma soltanto negli ultimi mesi del triennio di riferimento, in extremis. Per limitare i danni è intervenuto il Ministro delle Pa, Renato Brunetta, che già lo scorso mese di febbraio aveva trovato i fondi per i nuovi contratti, le cui somme erano state messe a disposizione dalle ultime tre manovre, ma non si era avviata alcuna trattativa. Da quel momento è stata una corsa contro il tempo in primavera, con i sindacati che hanno intavoltato fittissime trattative su terreni minati quali la riforma degli ordinamenti, le carriere per il Pnrr e lo Smart Working dopo l'emergenza Covid-19.