Enel, accordo con Fastweb

Enel diversifica ulteriormente la sua attività. Il gruppo guidato da Flavio Cattaneo ha firmato un accordo di operatore virtuale con Fastweb+Vodafone e quindi ha lanciato un’offerta valida anche per la telefonia mobile, operativa da due giorni. L’intenzione della multinazionale non è quella di tornare nel settore delle telecomunicazioni (dove era presente negli anni scorsi come controllante di Wind e azionista di Open Fiber) ma di puntare in particolare sulle offerte bundle per fidelizzare i clienti e diventare dunque un unico punto di riferimento per le utenze. Chi sceglie servizi energetici di luce e gas, e ha quindi già due utenze, può attivare, pagando una «una tantum», l’offerta che include senza costi aggiuntivi la sim con la commodity.

Enel, già nella presentazione del proprio piano strategico 2026-28, aveva sottolineato lo scorso febbraio la volontà di fidelizzare i clienti con offerte bundle e tailor made. La mossa del gruppo energetico non è un fatto nuovo, dal momento che anche gruppi del mondo della telefonia hanno lanciato offerte analoghe: vale a dire proposte che, oltre all’abbonamento a internet o alla telefonia mobile, permettono ai clienti di proporre la possibilità di acquisire un abbonamento per l’energia.

Tant’è che già nella giornata di ieri gli analisti di Intermonte si interrogavano sull’impatto che l’operazione avrebbe potuto avere sull’accoppiata Poste-Tim: «La notizia conferma la crescente rilevanza del mobile come leva di cross-selling, retention e monetizzazione della customer base. Inoltre l’ingresso di nuovi Mvno legati a utility e retailer amplia il mercato indirizzabile per i servizi wholesale e potrebbe creare, nel tempo, opportunità commerciali per Tim qualora tali operatori valutassero un cambio di partner di rete».