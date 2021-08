Occhio al canone Rai: cosa fare entro il 20 agosto

Anche quest'anno, fermo restando che sarà comunque necessario rientrare in determinati parametri anagrafici e di reddito, alcuni contribuenti italiani avranno la possibilità di non pagare il canone Rai. La tassa, inserita ancora all'interno della bolletta dell'energia elettrica, ammonta a 90 euro l'anno, ed è tradizionalmente suddivisa in 10 rate da 9 euro cadauna (nel caso di bollette mensili) o in 5 rate da 18 euro (in caso di bollette bimestrali).

Le tempistiche

Generalmente il termine per la presentazione della specifica domanda di esonero dal pagamento del canone Rai è il 31 luglio. Quest'anno, tuttavia, a causa dello slittamento a dopo ferragosto delle scadenze fiscali, la richiesta potrà essere inoltrata entro e non oltre venerdì 20 agosto.

I requisiti

Per poter ottenere tale esenzione il Fisco richiede ai contribuenti una serie di requisiti:

1)Il compimento di 75 anni di età entro e non oltre il 31 luglio;

2)Un reddito annuo che non superi la soglia degli 8mila euro, considerando la somma del reddito del richiedente e di quello del coniuge;

3)Non risultare conviventi con soggetti titolari di un reddito proprio, con l'unica eccezione per colf, badanti o collaboratori domestici;

4)Essere in possesso di uno o più apparecchi televisivi all'interno dell'abitazione nella quale è fissata la residenze del richiedente: nel caso in cui la dimora sia diversa, infatti, non si potrà ottenere l'esenzione dal pagamento del canone Rai.

Se i requisiti anagrafici e fiscali sopra citati saranno soddisfatti, il diretto interessato avrà diritto all'eleminazione di metà del totale della tassa. Nel caso in cui, invece, i 75 anni siano stati compiuti dal richiedente entro il 1° gennaio 2021, quest'ultimo ha diritto all'esenzione totale: un beneficio, comunque, già decaduto, dato che la domanda per puntare al 100% di cancellazione del canone doveva essere inoltrata entro lo scorso 20 aprile.

Le modalità

Per ottenere l'esenzione sarà necessario compilare e consegnare l'apposito modulo di domanda fornito direttamente dall'Agenzia delle entrate. Oltre alle consuete informazioni anagrafiche, come accennato in precedenza, il richiedente dovrà specificare di essere in possesso dei quattro requisiti richiesti espressamente dal Fisco.