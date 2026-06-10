Farmindustria spinge sulla formazione

"Le competenze come leva strategica per governare la trasformazione dell'industria farmaceutica, sostenere innovazione e produzione, attrarre talenti e rafforzare la competitività del Paese". È questo il messaggio emerso dal talk L'industria farmaceutica scommette sulle competenze, secondo appuntamento del ciclo Equilibri e prospettive del sistema salute, promosso da Adnkronos con il contributo non condizionante di Farmindustria, che si è tenuto ieri al Palazzo dell'Informazione di Roma, moderato dal vicedirettore Fabio Insenga, con la partecipazione di Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marcello Cattani (foto), presidente di Farmindustria, e Giorgio Maracchioni, presidente della Fondazione Its per le Nuove tecnologie della vita. "Il nostro sistema educativo e formativo deve tenere conto delle esigenze del mercato e delle dinamiche globali alle quali siamo esposti. Trattenere i giovani oggi è più complicato se non vengono offerte prospettive concrete e tangibili, come quelle che la formazione tecnica, universitaria e specialistica può garantire attraverso un settore oggi cruciale per l'economia del Paese. Le competenze sono fondamentali". Ha osservato Cattani, sollecitando il governo a continuare a investire in formazione. L'interlocutore diretto, il sottosegretario Durigon, non si è sottratto a una risposta concreta. "Il Pnrr - ha spiegato Durigon - termina quest'anno, con tante risorse che abbiamo messo in campo e tante infrastrutture create, vedi gli Its Academy. Tante innovazioni nel contesto formativo che fanno sì che oggi dobbiamo essere più specifici nella formazione.

Ci hanno chiesto velocità e coraggio e noi dobbiamo inserire la specificità, e l'orientamento ad essa, nel contesto delle nuove risorse che destineremo alla formazione. Dare forza agli Its e agli Its academy sarà quindi un elemento fondamentale dal 2027 in poi".