Finché in Borsa dura il gioco del cerino godiamocelo tutto

A guardare i dati macro USA viene da sorridere per la potenza del rimbalzo. E noi tutti sappiamo che se da un canto gli USA starnutiscono l’Europa prende il raffreddore ma è anche vero dall’altro canto che se gli USA sorridono l’Europa ride a crepapelle. Fuor di metafora nessuno sa in realtà cosa succeda se gli USA ridano a crepapelle … L’unica cosa che noi borsaioli sappiamo che ad ogni rialzo corrisponde un ribasso e se il ribasso che v errà sarà almeno tanto potente quanto il rialzo … mamma mia ! Poi come sempre la Borsa è il grande gioco del cerino per cui finché possiamo godiamocelo sapendo che l’ultimo 10% lo lasceremo al mercato. La scorsa settimana ci sono state più notizie positive che notizie negative. Tra le positive il minor numero di sussidi di disoccupazione dall’inizio della pandemia, l’occupazione nei ristoranti si sta avvicinando a quella del febbraio 2020, i tassi di interesse sui mutui ormai hanno cambiato decisamente direzione (nel grafico che segue mostriamo come le linee di tendenza siano buone anche sulle serie storiche macro) e un mercato immobiliare che ormai è imbarazzante con circa 4 offerte per ogni vendita e case che vengono messe in vendita e vendute da 15 a 30 giorni (di nuovo pubblico di seguito alcuni grafici che vi danno il polso di come Italia e USA siano due pianeti diversi):

La risposta vaccinale alla pandemia come tutti sappiamo noi italiani è stata patetica in Europa e forse ancora più patetica qui in Italia: di seguito il grafico con le previsioni della fine della vaccinazione della popolazione della core Europe (cioè noi italioti) se va grassa entro novembre 2021 se va come invece sarà ovvero male a maggio 2022. Della serie un po’ lo siamo un po’ ce lo cerchiamo…

Fatta questa breve panoramica macroeconomica e vaccinale passiamo all’esame dei grafici: il Nasdaq più che scendere o salire sta orizzontalizzando e continuerà di questo passo ancora per settimane. L’Indice italiano Ftse Mib sta sgambettando verso il massimo di febbraio senza lode e senza infamia. Ma per una volta tanto estendiamo il nostro sguardo oltre i nostri confini:

AZIONI AUTOGRILL (isin IT0001137345): Ricordate quello che abbiamo detto prima sui ristoranti ? Dopo un anno in cui viaggiare è stato complicato, penso che saremo d'accordo tutti nel concordare che a breve i viaggi torneranno ad essere all'ordine del giorno come prima della pandemia o forse, addirittura, ancora di più. Va da sé che immaginare un rialzo di azioni Autogrill non solo non è complicato, ma risulta anche abbastanza naturale dato che si tratta di un gruppo attivo nella ristorazione e presente in aeroporti, stazioni ferroviarie, autostrade, ma anche grandi città. Nel 2020 i ricavi di Autogrill sono crollati di oltre il 60% rispetto all'anno precedente e l'Ebitda è calato di quasi l'82%. Peggio di così, insomma, faceva fatica ad andare: possiamo solo aspettarci spinte verso l'alto.

AZIONI FASTLY (isin US31188V1008): Società di rete di distribuzione di contenuti in tempo reale che opera prevalentemente negli Stati Uniti. Come vediamo dal grafico l'azione sta continuando a scendere (o probabilmente non sarebbe in questa lista), ma presumibilmente non sarà così per sempre giusto? I prezzi attualmente sfiorano i 65 euro e il Buy Limit si posiziona a 62. Se le ipotesi per il medio termine sono ribassiste, il lungo termine vede ottimismo e rialzo.

AZIONI SORRENTO THERAPEUTICS (isin US83587F2020): Dal 2018 al 2020 la capitalizzazione e il valore dell'impresa della società di biofarmaci sono aumentati di quasi il 534% (da 275 milioni a 1 miliardo e 743 milioni di dollari) e secondo le ipotesi dei vertici sono destinati ad aumentare ulteriormente. Sorrento Therapeutics, inoltre, proprio ieri ha annunciato risvolti positivi dalla sua sperimentazione di un trattamento per i pazienti Covid-positivi chiamato COVI-MSC. Se questa sperimentazione fosse ufficialmente promossa al suo termine sicuramente potrebbe portare importarti novità.